Alle Hamburger Recyclinghöfe am Wochenende zu: Das ist der Grund

Die nicht mehr gebrauchten Schätze am Samstag zum Recyclinghof bringen? Das geht an diesem Wochenende nicht – denn die Höfe sind in Hamburg geschlossen.

Betroffen sind die Recyclinghöfe der Stadtreinigung Hamburg (SRH) sowie der Energieberg Georgswerder. Grund dafür ist eine Personalversammlung der SRH.

In den vergangenen drei Jahren war nach Angaben der Stadtreinigung pandemiebedingt keine Versammlung möglich gewesen. Dadurch sei das Interesse an einer Versammlung so groß, dass keine Notdienste angeboten werden könnten, teilte die Stadtreinigung weiter mit. (dpa/mp)