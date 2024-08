Im Bezirk Nord gehen die Genossen fremd: Statt wie bisher als Juniorpartner mit den Grünen zu regieren, will die SPD eine sehr bunte Viererkoalition aus SPD, CDU, FDP und Volt schmieden. Die erfolgsverwöhnten Grünen ausgebootet – könnte so was nach der Bürgerschaftswahl im März 2025 auch auf Landesebene passieren? Katharina Fegebank als Oppositionsführerin, weil die SPD ihr Herz für die CDU entdeckt hat?