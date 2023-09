Abstinenz liegt im Trend: Alkohol? Nein, danke! Auch Hamburgs Spirituosenhersteller und die Gastro-Branche reagieren. Die neu eröffnete „Collab Bar“ auf St. Pauli legt den Fokus auf alkoholfreie Getränke: Wie Bartenderin Chloé Merz dort trotzdem für Geschmack im Glas sorgt. Und wie Experten den Wandel erklären.

Apfelschorle statt Aperol. Bitter Lemon statt Bier. Immer weniger junge Menschen trinken Alkohol. Im Rahmen einer aktuellen YouGov-Umfrage gaben 49 Prozent der befragten 18- bis 24-Jährigen an, dass sie komplett auf Alkohol verzichten. Und auch eine Befragung der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zeigt: Bei den Zwölf- bis 25-Jährigen ist nicht nur der regelmäßige Alkoholkonsum rückläufig, sondern auch das Rauschtrinken.

Die neue „Collab Bar“ auf St. Pauli: Der Fokus liegt auf Drinks ohne oder mit wenig Alkohol

Die Branche reagiert. An der Hein-Hoyer-Straße 63 (St. Pauli) hat jetzt die „Collab Bar“ eröffnet. „Wir fokussieren uns auf einen bisher unüblichen Bereich, nämlich die Drinks mit keinem oder wenig Alkohol“, sagt Inhaber André Karl Lembcke (45) zur MOPO. „Das ist nichts Missionarisches. Wir gehen einfach mit dem Zeitgeist.“ Die Hälfte der angebotenen Getränke sind alkoholfrei. Auf der Karte zeigen Kreis-Diagramme jeweils den Alkoholgehalt an: von „No Alcohol“ bis „Bizzeli viel“.

„Collab Bar“: Kreis-Diagramme zeigen auf der Getränkekarte den Alkoholgehalt an. Florian Quandt „Collab Bar“: Ausschnitt aus der Getränkekarte

„Alkoholfreie Drinks sind oft pappig-süß, nur ein paar zusammengeschüttete Säfte. Wir wollen zeigen, dass es auch anspruchsvoller und komplexer geht“, sagt André Karl Lembcke. Doch das ist gar nicht so einfach, weiß Mit-Inhaberin und Bartenderin Chloé Merz (37). Sie mixt die Cocktails in der „Collab Bar“: „Alkohol ist ein Geschmacksträger und bringt beim Trinken ein bestimmtes Mundgefühl. Es ist schon schwieriger, alkoholfreie Drinks zu kreieren.“

So wie den „Midnight Oasis“ mit alkoholfreiem Mezcal, selbst gemachtem Blaubeersirup, Rosmarin und Lavendel-Kombucha. Oder den „Hallo Palo Berry“ mit Sirup aus frischen Erdbeeren, Soda-Wasser und einer Infusion von Palo Santo, einem Räucher-Holz aus Südamerika. „Das Mixen ist wie Kochen, nur mit Flüssigkeiten“, so Merz.

Bartenderin Chloé Merz: „Alkohol ist ein Geschmacksträger und bringt beim Trinken ein bestimmtes Mundgefühl“

Auch bei „Knut Hansen“ in Hamburg-Hamm, Norddeutschlands größter Manufaktur für Premium-Spirituosen, hat man den Trend erkannt. Seit einem Jahr wird hier auch ein alkoholfreier Gin hergestellt. „Wir haben so viele Anfragen von Konsumenten bekommen. Wir konnten gar nicht anders. Der Bedarf ist groß“, sagt Inhaber Kaspar Hagedorn (39) zur MOPO. 100.000 Flaschen alkoholfreier Gin seien im ersten Jahr verkauft worden. „Der Absatz hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen. Wir hoffen, dass wir die Zahl im nächsten Jahr schon verdoppeln können“, so Hagedorn.

Kaspar Hagedorn (39, l.) und Martin Spieker (37), Gründer von „Knut Hansen“, verkaufen auch alkoholfreien Gin. Anika Bödecker Kaspar Hagedorn (39, l.) und Martin Spieker (37), Gründer von „Knut Hansen“, verkaufen auch alkoholfreien Gin.

In 55 Länder exportieren er und sein Geschäftspartner Martin Spieker ihre Spirituosen. „Der Alkoholfrei-Trend ist in Deutschland am größten. Aber auch in United Kingdom, Österreich und der Schweiz beobachten wir ihn“, sagt Spieker.

Weniger oder kein Alkohol: „Mindful Drinking“ oder „Sober Curious“ wird diese Bewegung genannt

Was sind die Gründe für die Abstinenz? „Seitdem überall Handykameras und die sozialen Netzwerke ,mitfeiern‘, trinken besonders junge Leute aus Angst vor Kontrollverlust weniger Alkohol“, sagt Ökotrophologin Susanne Büscher zur MOPO. „Und der Trend zur Selbstoptimierung, zum Beispiel durch eine vegetarische oder vegane Ernährung, beinhaltet auch die Ächtung von Alkohol. Ich habe den Eindruck, dass insgesamt mehr Menschen sich trauen, Alkohol abzulehnen, weil es jetzt gesellschaftlich höhere Akzeptanz erfährt.“

Das könnte Sie auch interessieren: Saliba-Chef hat neue Restaurant-Pläne: „Es wird sehr exklusiv“

Ernährungsberaterin Maja Biel (37) ist diese Bewegung als „Mindful Drinking“ („Achtsames Trinken“) oder „Sober Curious“ („Nüchtern, aber neugierig“) bekannt. „Ich berate in meiner Praxis auch Teenager und vor allem viele junge Frauen in den Zwanzigern und Dreißigern – in dieser Altersgruppe beobachte ich diese positive Entwicklung“, sagt sie. „Aber auch viele ältere Menschen, die die negativen Auswirkungen von Alkohol immer mehr spüren, verzichten komplett oder reduzieren ihren Konsum.“

Und lohnen tut sich das allemal: „Die Leber wird entlastet, das Immunsystem gestärkt, die Schlafqualität verbessert, die körperliche Fitness erhöht“, so Biel. „Und auch auf die psychische Gesundheit hat der Alkohol-Verzicht positive Effekte.“