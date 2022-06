Polizeieinsatz sorgt für Flugstopp und Chaos am Hamburger Flughafen

Am Helmut-Schmidt-Airport in Fuhlsbüttel ging am Mittwochvormittag stundenlang nichts mehr: Nachdem ein Passagier ohne Nachkontrolle seines Koffers in den Sicherheitsbereich gelangt war, wurde dieser abgeriegelt, Starts und Landungen vorübergehend eingestellt. Fluggäste mussten im Terminal ausharren und lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Mittlerweile wurde der Mann gefunden und der Einsatz beendet – Verzögerungen im Flugbetrieb gab es am Nachmittag aber weiterhin.

Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte der MOPO auf Nachfrage, dass es gegen 10 Uhr am Mittwochvormittag zu einem Alarm in der Sicherheitsschleuse des Flughafens gekommen war. Hier war der Handgepäck-Koffer eines Reisenden bei der Durchleuchtung aufgefallen. Deshalb sollte eine händische Nachkontrolle vorgenommen werden.

Hamburg: Einsatz am Flughafen – alle Flüge gestoppt

Bevor es zu der Kontrolle kam, griff der Passagier aber seinen Koffer und verschwand. Aus diesem Grund habe man „alle Maßnahmen ergriffen, um eventuelle weitere Schäden abwehren zu können“, so der Sprecher.

Konkret bedeutete das große Auswirkungen für die Passagiere und auf den Flugbetrieb am Airport: Der Sicherheitsbereich des Flughafens wurde abgeriegelt, zwischenzeitlich durfte kein Flugzeug landen oder abfliegen. Kurze Zeit darauf waren immerhin wieder Landungen möglich, Abflüge aber erst wieder ab 13.23 Uhr. Weil sich vor der Sicherheitskontrolle die Passagiere stauten, kam es auch in der Abfertigungshalle des aktuell ohnehin stark ausgelasteten Airports zu Gedränge.

Hamburg Airport: Flugbetrieb läuft wieder

Gegen 13.30 Uhr gab der Airport offiziell Entwarnung: „Die polizeiliche Maßnahme ist beendet. Die Sicherheitskontrolle ist wieder geöffnet und Abflüge können stattfinden“, hieß es auf der Internetseite des Flughafens. Dennoch könne es am Mittwoch den gesamten Tag zu zeitlichen Verzögerung bei den Abflügen und Ankünften kommen.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber der MOPO erklärte, konnte der gesuchte Mann durch die Auswertung von Aufnahmen der Überwachungskameras ausfindig gemacht und anschließend im Abflugbereich angetroffen werden. Sein Handgepäck-Koffer wurde anschließend händisch kontrolliert. Die Kontrolle brachte laut Bundespolizei-Sprecher keine gefährlichen Gegenstände zutage.