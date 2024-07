„Akute Gefährdung“: Stadt sperrt beliebten Badesee

Der Eichbaumsee in Hamburg-Allermöhe ist abermals wegen Blaualgen im Wasser gesperrt – dabei war er gerade erst nach jahrelangem Badeverbot freigegeben worden.

Erst im vergangenen Sommer war das 15 Jahre andauernde Badeverbot in dem einst so beliebten Badegewässer zwischen Moorfleeter Deich und Dove-Elbe aufgehoben worden und nun das: Anders als erhofft hat man die gefürchteten Blaualgen doch nicht in den Griff bekommen und sie haben sich erneut massenhaft vermehrt.

Die Algen können für Menschen im Wasser gesundheitsschädlich sein, wie das Bezirksamt Bergedorf mitteilte. Wer beim Baden mit Blaualgen belastetes Wasser schluckt, kann davon Übelkeit, Erbrechen und Durchfall erleiden.

Das Bezirksamt bittet Hundebesitzer, die Tiere nicht ins Wasser zu lassen. Auch sollen Hunde nicht aus dem Badesee trinken. Das Amt machte keine Angaben, wie lange die Sperrung dauern wird. Der Eichbaumsee ist schon öfter wegen Blaualgen gesperrt worden. (dpa/mp)