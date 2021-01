Aktuelles Corona-Ranking: Diese Städte stehen besser da als Hamburg

Hamburg steht, was die Corona-Inzidenzzahlen angeht, im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten immer noch gut da, allerdings hat sich der Rang seit November verschlechtert. Das geht aus einem aktuellen Statistik-Ranking hervor.

In dem Ranking von „Statista“ wurden die Zahlen der größten Städte in Deutschland miteinander verglichen. Hamburg steht mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 119,6 (Stand: 13. Januar, Quelle: Robert-Koch-Institut) dabei im Vergleich auf Platz fünf.

Den niedrigsten Wert aller deutschen Städte weist Bremen auf (83,7), gefolgt von Düsseldorf (97,1), Köln (103) und Stuttgart (118,4).

Schon im November des vergangenen Jahres gab es ein Corona-Ranking. Damals stand Hamburg mit einem Inzidenzwert von 101,4 im Städtevergleich auf Platz drei.

Die Städte mit den höchsten Inzidenzzahlen liegen im Osten. Dresden weist mit 196,3 den höchsten Wert auf, dicht gefolgt von Leipzig mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 190,2. Der Wert bezeichnet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Auch in Hamburg: Infektionen auf hohem Niveau

Laut „Statista“ ist die Anzahl der Neuinfektionen in Deutschland in den letzten Wochen konstant hoch. Demnach gab es zuletzt keine Kreise in Deutschland ohne Corona-Neuinfektionen – und das trotz des seit dem 16. Dezember bundesweit geltenden Lockdowns, der Kontaktbeschränkungen, die Schließung der Gastronomie und des Einzelhandels, sowie Schulschließungen beinhaltet.

Wegen der weiter hohen Zahlen wurde erst kürzlich der Lockdown auf den 31. Januar verlängert – eine weitere Ausdehnung über den Zeitraum hinaus ist in der aktuellen Situation durchaus denkbar.