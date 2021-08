Aktuelle Corona-Zahlen: So ist die Lage in Hamburgs Bezirken

Hamburg hat die neuen Corona-Zahlen bekanntgegeben – und die bedeuten einen Silberstreif am Horizont. Der aktuelle Inzidenzwert für die Stadt liegt bei 94,6 (Stand: 26. Januar) und ist damit im Vergleich zur Vorwoche (98,4) und zur Vorvorwoche (146,2) gesunken. Das macht sich auch in einzelnen Bezirken bemerkbar: In vier Bezirken liegt die Inzidenz inzwischen wieder unter 100, vergangene Woche galt das nur für drei Bezirke. Wie sich die Zahlen in der Woche vom 19. bis 26. Januar auf die einzelnen Bezirke verteilen, zeigt dieser Überblick.

Die niedrigste Inzidenz hat jetzt Eimsbüttel. Sie liegt bei 71,89. Vergangene Woche lag der Wert noch bei 114,58.

Den höchsten Wert weist – wie seit vielen Wochen – immer noch Hamburg-Mitte auf: In dieser Woche liegt die Inzidenz mit 372 gemeldeten Neuinfektionen bei 123,36. Immerhin ist der Wert in diesem Bezirk auch am stärksten gesunken: In der vergangenen Woche lag er noch bei 173,44.

Corona-Zahlen für Hamburg: Bezirk Eimsbüttel mit niedrigster Inzidenzzahl



Dahinter reiht sich diese Woche Bergedorf ein: Der Bezirk hat innerhalb der letzten sieben Tage 122,06 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gezählt. Die Bergedorfer Kurve steigt an: In der Vorwoche lag die Inzidenz in dem Bezirk noch bei 114,39. Vom 19. bis 26. Januar sind in Bergedorf 159 neue Fälle gezählt worden.

Coronazahlen für Hamburger Bezirke

Auf Platz 3 liegt in dieser Woche Harburg mit 177 positiven Testergebnissen. Das entspricht einer Inzidenzzahl von 104,47. Die Inzidenz konnte, obgleich nicht so rapide wie in Eimsbüttel, weiter sinken.

Hinter Harburg rangiert mit 440 positiven Testergebnissen Wandsbek. Innerhalb von sieben Tagen kamen hier 99,76 Fälle auf 100 000 Einwohner. Damit ist die Inzidenz in dem Bezirk leicht gestiegen, zuletzt lag sie bei 97,28.

Inzidenz in Altona: 93

Platz 5 nimmt in dieser Woche Altona ein: In den vergangenen sieben Tagen kamen 256 Neuinfektionen hinzu. Das entspricht einem Inzidenzwert von 93. Damit zählt Altona zu den vier Bezirken, die einen Wert unter 100 aufweisen können.

Inzidenz für Hamburg-Nord

Mit 78,19 Fällen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen belegt Hamburg-Nord aktuell den zweitbesten Wert hinter Eimsbüttel. In diesem Bezirk ist die Inzidenz am wenigsten gesunken: Während der Wert in der Vorwoche bei 80,74 gelegen hatte, konnte er in der Woche vom 19. bis 26. Januar nur auf 78,19 sinken.