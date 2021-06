Aktion für Bedürftige: Jetzt lohnt sich eine Radtour zur Tankstelle

In diesem Jahr lohnt es sich, eine Radtour zur Tankstelle zu unternehmen! Klingt komisch, ist aber so, denn an einigen „star“-Tankstellen in und um Hamburg kann man seinen alten Drahtesel abgeben – und das für einen richtig guten Zweck.

Bereits letztes Jahr hat der Verein Westwind Hamburg zusammen mit „star“ die erfolgreiche Spendenaktion gestartet: Über 220 funktionierende Fahrräder kamen dabei für Bedürftige und Geflüchtete zusammen.

Wer also nicht weiß wohin mit seinem alten Rad, muss es nicht mühevoll entsorgen oder in der Garage vergammeln lassen. Bis Ende September kann man an ausgewählten „star“-Tankstellen in Hamburg und Umgebung sein altes, fahrtüchtiges Rad einfach abgeben. Die aussortierten Fahrräder werden von den Annahmestellen gesammelt und an den Westwind Verein Hamburg gespendet. Mit der Aktion wollen die Tankstellen und der Verein Bedürftigen zu mehr Bewegungsfreiheit verhelfen.

Mobilität und Freude am Radfahren für Bedürftige

Durch den Besitz eines Fahrrads hätten Menschen die Möglichkeit, sich freier zu bewegen, Freunde zu besuchen oder die Stadt zu erkunden. Das Radeln schenke Freude und fördere die Lebensqualität, so die Initiatoren. Der gemeinnützige Verein Westwind Hamburg e.V. macht die gespendeten Räder wieder fit für die Straße, bevor sie gegen einen kleinen Kostenbeitrag an ihre neuen Besitzer gehen. Seit der Gründung 2015 kamen so schon über 2500 Räder zusammen.

„Mobilität ist ein Grundrecht“

Mitglied der Geschäftsführung der Orlen Deutschland GmbH und ihrer Tankstellenmarke „star“, Oskar Skiba, sieht Mobilität als Grundrecht an und betont, dass die tollen Ergebnisse der letzten Jahre deutlich machten, wie wichtig soziales Engagement sei. „Wir wollen einen Beitrag leisten, damit möglichst viele Menschen mobil sind. Das betrifft vor allem diejenigen, die sich kein Fahrrad leisten können“.

Hier können Sie ausgediente Räder abgeben:

Kieler Straße 206

Baumeisterstraße 4

Luruper Chaussee 18-22

Bargteheider Straße 67

Als Dankeschön erhalten alle Spender von „star“ übrigens eine kleine Überraschung. Direkt an den Sammelstellen gibt es beispielsweise ein Reparaturset, eine Klingel, oder eine Lampe. Und damit einem auf dem Nachhause-Weg nicht die Kraft ausgeht, gibt es noch eine kleine Stärkung obendrauf. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website von „star“.

Mit dabei sind auch Tankstellen aus dem Umland in Elmshorn, Uetersen, Wenttorf und Neu Wulmstorf. Die genauen Adressen finden Sie mithilfe des Tankstellen-Finders auf star.de. Bedürftige können sich direkt bei Westwind Hamburg melden unter warteliste@westwind-hamburg.de. Weitere Infos gibt’s auf der Website von Westwind.