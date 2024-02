Aktion am Samstag: Darum steht Hamburg für eine Minute still

Am Samstag um 12 Uhr wird es still in Hamburg: Der Verein „MenscHHamburg“ plant eine Gedenkminute unter dem Motto „HamburgStehtStill“. Mit der Aktion will der Verein genau zwei Jahre nach Beginn des Ukraine-Konflikts ein Zeichen für den Frieden setzen.

Die Gedenkminute soll allen Ukrainern gewidmet werden, um zu verdeutlichen, dass ihre Lage nicht vergessen ist. Der Verein hofft nicht nur auf eine Teilnahme aller Bürger Hamburgs.

Hamburger Verein plant Schweigeminute für Ukraine

Auch Firmen, Institutionen, Vereine und Behörden sind zum Mitmachen aufgerufen. Bereits im vergangenen Jahr beteiligten sich einige Organisationen an dieser Aktion und hielten einen Moment der Stille für den Frieden ein.

Das könnte Sie auch interessieren: Krieg im All? Mögliche neue Atompläne Russlands sorgen für Besorgnis

Der Verein hofft, dass viele Menschen an der Aktion teilnehmen. Mitmachen ist unkompliziert: Am Samstag um 12 Uhr wird eine Minute lang geschwiegen. Nach der Schweigeminute kann Lärm gemacht werden. (vc)