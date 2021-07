Akkus ständig leer: Hamburgs Elektro-Lastenräder sorgen für Ärger

Dieses Bild sieht man öfter in Hamburg: Das Display zeigt an, dass das Lastenfahrrad von „Stadtrad“ nicht aufgeladen ist. Foto: Florian Quandt Dieses Bild sieht man öfter in Hamburg: Das Display zeigt an, dass das Lastenfahrrad von „Stadtrad“ nicht aufgeladen ist. Florian Quandt Foto:

Seit mittlerweile zwei Jahren bietet „Stadtrad Hamburg“ in seinem Sortiment auch Lastenräder mit E-Motor zum Ausleihen an. Nutzbar sind die allerdings nur, wenn der Akku auch geladen ist – doch das ist häufig nicht der Fall.

Neben den gängigen Leihfahrrädern gibt es in Hamburg 20 Lastenpedelecs mit festen Stellplätzen, die mit einem Elektromotor betrieben werden. Der Ladestand der Akkus kann dabei auf dem Display am Lenker und in der App nachgesehen werden. Praktisch ist das allerdings nur, wenn man nicht durch die ganze Stadt muss, um ein aufgeladenes Lastenpedelec zu finden.

Das könnte Sie auch interessieren: Premiere in Hamburg! Jetzt gibt’s auch E-Bikes zum Leihen – aber es gibt Bedingungen

Dieses Bild sieht man öfter in Hamburg: Das Display zeigt an, dass das Lastenfahrrad von „Stadtrad“ nicht aufgeladen ist. Florian Quandt Foto:

Dass die Aufladung derzeit nicht ganz rund läuft, hängt laut Angaben der Deutschen Bahn mit den defekten Ladestationen zusammen. „Derzeit setzen wir die Ladestationen für unsere Lastenpedelec-Flotte instand – sprich, die elektronische Unterstützung bei Nutzung der Räder“, erklärt eine Sprecherin auf MOPO-Nachfrage. Bis das automatische Laden wieder uneingeschränkt funktioniere, müssten die Räder manuell aufgeladen werden. (mhö)