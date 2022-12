Lithium-Ionen-Akkus stecken in einer Vielzahl von Geräten. Die größte Variante ist in E-Autos verbaut. Sie liefern aber auch Energie für Handys, Laptops, E-Bikes und E-Scooter. In den letzten Monaten häufen sich in Hamburg die Brände in Wohnungen, Kellern und Parkhäusern, weil die Akkus beim Laden überhitzen und sich entzünden oder gar explodieren. Das Löschen ist aufwendig – und ein Problem der Akkus wird besonders unterschätzt.