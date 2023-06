Hamburg Airport plant bahnbrechende Neuerung

Mit einem wasserstoffbetriebenen Flugzeug von Hamburg nach Rotterdam in den Niederlanden: Diese Pläne haben die beiden Flughäfen nun vorgestellt – der erste Flug soll schon in ein paar Jahren starten.

Hamburg und Rotterdam wollen gemeinsam eine kommerzielle Flugroute für wasserstoffbetriebene Flugzeuge zwischen den beiden Städten entwickeln. Einer am Mittwoch unterzeichneten Absichtserklärung zufolge soll die erste Maschine 2026 abheben. Dazu soll gemeinsam die Infrastruktur für die Nutzung von Wasserstoff geplant werden. Die Zusammenarbeit umfasse unter anderem auch die Bereiche Digitalisierung, Nachhaltigkeit und die Ausbildung.

Flughafen Hamburg: Grüner fliegen mit Wasserstoff

Das Pilotprojekt soll auch für Reisende auf der etwa 400 km langen Strecke relevant werden. Laut einer Pressemitteilung gehen die beteiligten Parteien davon aus, „dass es in der Zukunft derartige kommerzielle Flüge zwischen den Städten Hamburg und Rotterdam geben wird“.

Wie das „Abendblatt“ berichtet, will der Flughafen die fossilen CO 2 Emissionen der Gebäude, Anlagen und Fahrzeuge als erster großer Verkehrsflughafen in Deutschland bis 2035 auf Null reduzieren. Wasserstoffbetriebene Maschinen seien dabei ein Teil des Plans zum „grünen“ Fliegen. Zudem wolle man für die Digitalisierung der Flughäfen und digitale Luftfahrt, der Produktion erneuerbarer Energie und nachhaltigem Flugbetrieb weiterhin zusammenarbeiten.

Wilma van Dijk, Geschäftsführerin des Rotterdam The Hague Airports zeigte sich „sehr stolz, Teil dieser Zusammenarbeit zu sein, in deren Rahmen wir in wenigen Jahren den ersten Wasserstoffflug zwischen Rotterdam und Hamburg ermöglichen werden“. Unterzeichnet haben die Vereinbarung den Angaben zufolge die Flughäfen Hamburg und Rotterdam sowie das Clusternetzwerk Hamburg Aviation und die Stiftung Rotterdam The Hague Innovation Airport. (mp/dpa)