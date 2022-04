Airport Hamburg erwartet Oster-Ansturm: 5 Tipps für Passagiere

Bis zu 200.000 an- und abreisende Passagiere pro Woche: Rund um Ostern erwartet der Hamburger Flughafen erstmals einen Andrang von mehr als 60 Prozent der Vor-Corona-Zahlen. An den stärksten Reisetagen werden 35.000 Menschen erwartet. Jeweils 150 Flieger werden täglich starten und landen. Liebste Osterferienziele: Mallorca, Türkei und die Kanaren. Fünf Tipps für alle, deren Flug-Routine nach zwei Jahren Pandemie ein bisschen eingerostet ist:

1. Vor der Reise: Richtig packen und möglichst wenig Handgepäck

Elektrogeräte und Flüssigkeiten, die nicht dringend im Flugzeug benötigt werden, gehören in den Koffer. Flüssigkeiten über 100 ml sind im Handgepäck generell verboten. Flüssigkeiten in Behältnissen bis 100 ml müssen in einem transparenten 1-Liter-Plastikbeutel verstaut werden. Was Passagiere beim Packen ihres Handgepäcks beachten müssen, ist in einem Erklärvideo zusammengefasst. Weitere Informationen: Handgepäck im Flugzeug – Hamburg Airport (hamburg-airport.de)

2. Am Vortag: Kofferaufgabe und Check-in schon am Vorabend

Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Eurowings, Brussels Airlines und Condor nehmen Gepäck schon am Vorabend entgegen. Der Vorabend-Check-in gilt für alle Flüge mit Abflug am darauffolgenden Tag bzw. bei Eurowings für alle Flüge bis 12 Uhr am Folgetag. Dieser Service kann direkt am Flughafenschalter und bei einigen Fluggesellschaften auch an den Gepäckautomaten im Terminal 2 genutzt werden. Gegen Vorlage ihres Flugtickets und Lichtbildausweises erhalten Fluggäste ihre Bordkarte und können direkt ihren Koffer aufgeben. Weitere Infos unter Check-in – Hamburg Airport (hamburg-airport.de).

3. Am Abreisetag: Rund zwei Stunden vor Abflug am Flughafen sein

Es wird empfohlen, dass alle Passagiere etwas mehr Zeit als üblich einplanen und mindestens zwei Stunden vor Abflug am Hamburg Airport eintreffen. Zudem werden die Reisenden gebeten, nur maximal eine Begleitperson mit in die Terminalbereiche zu nehmen und sich nach Möglichkeit bereits außerhalb der Terminals zu verabschieden.

4. Am Flughafen: Automaten für Gepäck und Check-in nutzen

Um Zeit zu sparen, stehen bei vielen Fluggesellschaften der mobile Check-in sowie die Check-in- und Gepäck-Automaten in Terminal 1 und 2 zur Verfügung. Wer nicht online einchecken möchte, kann seine Bordkarte am Check-in-Automaten selbst ausdrucken. Auch das Gepäck kann bei vielen Fluggesellschaften selber am Self-Bag-Drop-Automaten aufgegeben werden. Schritt-für-Schritt-Anleitung sowie Erklärfilm für die Self-Services: Check-in – Hamburg Airport (hamburg-airport.de).

5. An der Kontrolle: Schmuck ablegen, Flüssigkeiten griffbereit

Spart Nerven: Vor der Gepäck-Aufgabe lohnt sich ein letzter Blick ins Handgepäck, ob Flüssigkeiten über 100 ml wie Parfums, aber auch Nagelfeilen oder Pinzetten vorschriftsmäßig im Koffer verstaut wurden. An der Sicherheitskontrolle sollten größere Elektrogeräte sowie 1-Literbeutel mit Flüssigkeiten griffbereit sein und separat in die Kontrollwannen gelegt werden. Kurz vor der Kontrolle sind Mäntel, Uhren, Gürtel und Schmuck abzulegen.