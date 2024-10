Airbus meldet gewaltigen Gewinnsprung im Sommerquartal

Der weltgrößte Flugzeugbauer muss 2024 kleinere Brötchen backen. Die reduzierten Erwartungen scheinen jetzt aber immerhin realistisch.

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat nach seinem Rückschlag vom Juni im Sommer wieder deutlich zugelegt. Im dritten Quartal verdiente der Dax-Konzern unter dem Strich 983 Millionen Euro und damit 22 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Mittwoch nach Börsenschluss in Toulouse mitteilte.

Der Gewinn im Tagesgeschäft (bereinigtes Ebit) wuchs sogar um 39 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Nachdem Vorstandschef Guillaume Faury seine Produktions- und Gewinnpläne im Juni zusammenstreichen musste, sieht er den Luftfahrt- und Rüstungskonzern nun auf Kurs zu seinen bescheideneren Zielen für 2024.

Das könnte Sie auch interessieren: Mega-Krise bei VW – IG-Metall streikt für mehr Lohn: Will die Gewerkschaft zu viel?

So will Airbus weiterhin 770 Passagierflugzeuge an seine Kunden übergeben, nachdem sich das ursprüngliche Ziel von 800 Jets in diesem Jahr als unerreichbar erwiesen hatte. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn soll 5,5 Milliarden Euro erreichen. Das ursprüngliche Ziel von 6,5 bis 7 Milliarden Euro hatte Faury wegen hoher Sonderbelastungen in der Raumfahrtsparte kassiert. (dpa)