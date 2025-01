Aufregung im Bezirk Harburg: Am Sonntag, 26. Januar, soll der AfD-Parteivorsitzende Tino Chrupalla in der städtischen Friedrich-Ebert-Halle auftreten, der großen Veranstaltungshalle des gleichnamigen Gymnasiums in Heimfeld. Der Termin ist auf der Homepage der Partei nicht zu finden, bisher wurden wohl nur Eingeweihte eingeladen.