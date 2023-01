Auf einem Pferd reitend hatte Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) Ende Mai die Sieger des Deutschen Springderbys in Hamburg ausgezeichnet. Die CDU wirft ihm jetzt vor, dass er für den Auftritt rechtswidrig kostenlose Reitstunden genommen habe – um „sich selbst in Szene zu setzen“. Was steckt hinter der schrägen Posse? Lesen Sie die ganze Geschichte mit MOPO Plus – jetzt vier Wochen testen für nur 99 Cent!

Auf einem Pferd reitend hatte Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) Ende Mai die Sieger des Deutschen Springderbys in Hamburg ausgezeichnet. Die CDU wirft ihm jetzt vor, dass er für den Auftritt rechtswidrig kostenlose Reitstunden genommen habe – um „sich selbst in Szene zu setzen“. Was steckt hinter der schrägen Posse?

Zur Vorbereitung des Termins hatte es eine Probe der Abläufe und eine Gewöhnung des Pferdes an den Reiter gegeben, teilte der Senat auf Anfrage des CDU-Abgeordneten Richard Seelmaecker mit. Dazu habe es zwei Termine gegeben, bei denen keine Kosten entstanden seien.

CDU-Kritik: Grote wollte sich in Szene setzen

„Wie alle anderen Laudatoren hätte auch der Senator in der Kutsche gefahren werden können. Offenbar wollte er sich selbst aber in Szene setzen, um ein persönliches Image zu kreieren“, kritisiert Seelmaecker.

Am schwersten wiege aber der Umstand, dass Grote Vorbild sei für seine Mitarbeiter und den gesamten öffentlichen Dienst in Hamburg. „Was sollen nur all die städtischen Mitarbeiter denken, wenn sie sehen, dass ihre SPD-Behördenleitung kostenfreie Reitstunden einfordert und erhält?“, so Seelmaecker.

Innenbehörde: „Es gab keine Reitstunden“

Grundsätzlich gilt: Beamte und Mitglieder des Senats dürfen keine Belohnungen oder Geschenke annehmen. Eine Regelung, die nochmals nachgeschärft wurde, nachdem die Freikarten-Affäre um das Rolling-Stones-Konzert im Stadtpark bekannt wurde.

„Es gab keine Reitstunden vorab“, sagt ein Sprecher der Innenbehörde auf MOPO-Anfrage. „Es handelte sich um ein Kennenlernen zwischen Pferd und Reiter. Herr Grote ist langjähriger Reiter und hat entsprechende Erfahrung. Der Hof bietet im Übrigen gar keine Reitstunden an.“

Grote geriet schon öfter in die Kritik

Die Idee, auf dem Pferd zur Siegerehrung zu reiten, hätten der Veranstalter und der Senator gemeinsam gehabt, heißt es auf MOPO-Anfrage aus der Innenbehörde. Daraufhin habe der Veranstalter mithilfe der Springreiterin Janne Frederike Meyer-Zimmermann ein Pferd für den Senator organisiert.

In der Vergangenheit musste sich Innensenator Grote schon öfter Kritik anhören. Im Jahr 2020 musste er ein Bußgeld zahlen, weil er gegen die damals geltenden Corona-Auflagen verstoßen hatte. Im Jahr 2021 sorgte das sogenannte „Pimmelgate“ für Aufregung.