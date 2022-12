Pepita ist ein Vielflieger-Hund. Schon oft begleitete der Mini-Pudel Herrchen Knut Terjung und dessen Frau in der Hundetasche nach Ibiza. Jahrelang ging alles gut. Doch Anfang September hieß es beim Check-In in Hamburg plötzlich: Flugverbot für Pepita. Terjung (82) ist empört, spricht von Willkür.

Die Terjungs kommen am 8. September mit ihrem Toy-Pudel, der noch kleiner als ein Zwergpudel ist und keine 3,5 Kilo wiegt, am Flughafen an und gehen zum Eurowings-Schalter. „Die Transporttasche entspricht mit 55 x 40 x 23 Zentimeter den vorgeschriebenen Maßen“, so Knut Terjung. Trotzdem wird das Ehepaar mit seinem Hund beim Check-In gestoppt.

Ex-ZDF-Journalist Terjung: Sein Hund bekam Flugverbot

„Plötzlich kommt es knüppeldick“, sagt Terjung, einst Leiter des ZDF-Studios Hamburg. „Das Tierchen, das sich mit seiner Hochfrisur neugierig aus der Tasche nach oben gestreckt hatte, sei stehend ein paar Zentimeter für die Tasche zu groß, heißt es.“

Terjung und seine Frau sind irritiert. Waren sie doch mit Pepita und genau dieser Tasche schon mehrfach mit Eurowings von Hamburg nach Ibiza geflogen. Aber diesmal will Eurowings Pepita nicht mitfliegen lassen. „Wir fühlten uns ohnmächtig und waren wütend“, sagt Knut Terjung. Die Koffer des Ehepaares waren bereits eingecheckt.

Bei der Lufthansa, dem Mutterkonzern von Eurowings, finden sie schließlich Hilfe. „Freundliche Mitarbeiter von Lufthansa haben meiner Frau auf die Schnelle für rund 500 Euro einen Flug mit Swissair über Zürich und Palma nach Ibiza vermittelt“, sagt Terjung. Er selbst steigt bei Eurowings ein und fliegt mit dem Gepäck nach Ibiza.

Flugverbot für Pudel in Hamburg: Das sagt Eurowings

Was sagt die Fluggesellschaft zu dem Hunde-Eklat? „Bei der Kontrolle am Check-In hat sich herausgestellt, dass die Tasche die Anforderungen offenkundig nicht erfüllt“, begründet eine Eurowings-Sprecherin Pepitas Flugverbot gegenüber der MOPO.

„Um das Wohl von mitreisenden Tieren an Bord gewährleisten zu können, müssen auf unseren Flügen bestimmte Anforderungen erfüllt werden. Dazu zählt unter anderem, dass die Transportasche die Höchstmaße von 55 x 40 x 23 cm nicht überschreiten darf, dass das Tier aufrecht in der Tasche stehen können muss und dass das Tier die Möglichkeit haben muss, sich im Transportbehältnis zu drehen.“ Die letzten beiden Punkte seien nicht erfüllt gewesen: „Vor diesem Hintergrund hat unser Check-In-Personal korrekt gehandelt.“

Das lässt Terjung nicht gelten: „Pepita fühlt sich in ihrer Tasche pudelwohl, hat viel Platz. Wie sollte sie im Stehen plötzlich ,zu groß‘ sein?“