Ärger um die Sierichstraße: CDU gegen Pläne für Fahrradvorrang

Winterhude -

Dass in der Sierichstraße etwas passieren muss, darüber sind sich alle einig: Die Beschwerden über holprige Rad- und Gehwege sowie Zweite-Reihe-Parker häufen sich. Doch das Tauziehen um die Wechselfahrtrichtungs-Regelung geht in eine neue Runde: Während Grün-Rot versucht, die Regelung aufzuheben, setzt die CDU auf die bisherige Verkehrsordnung. Sie befürchtet, dass durch die Pläne das Gegeneinander unter den Verkehrsteilnehmern weiter angeheizt werden könnte.



Seit Monaten kämpfen Caroline Mücke-Kemp, stellvertretende Vorsitzende der CDU-Bezirksfraktion, und Martin Fischer, verkehrspolitischer Sprecher, für den Erhalt des Richtungswechsels zwischen Herbert-Weichmann-Straße und Sierichstraße. Damit stehen sie in einem Konflikt mit Grün-Rot, die die Hauptachse zwischen Innenstadt und Alsterdorf in eine fahrradfreundlichere Straße umwandeln und daher den Richtungswechsel aufheben möchten.

Sierichstraße in Hamburg: CDU gegen Pläne für Fahrradvorrang

„Wir fordern ein klares Bekenntnis zum Richtungswechsel“, sagt Caroline Mücke-Kemp (CDU). CDU Hamburg-Nord Foto:

Ein Argument der Grünen sind die vielen Unfälle: Im Schnitt kracht es dort dreimal täglich. Daher versuchen sie schon seit Jahren, die Verkehrslage zu beruhigen und mehr Platz für Fahrradfahrer und Fußgänger zu schaffen. Doch die Zahlen sprächen laut Mücke-Kemp nicht unbedingt dafür: „Nur sieben von 52 Unfällen im vergangenen Jahr zwischen Januar und Juli waren auf den Richtungswechsel zurückzuführen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Leerstand in Hamburg: Bezirk greift gegen Wohnungs-Spekulanten durch

Auch Fischer hält eine Änderung der Verkehrsordnung auf der Sierichstraße nicht für angebracht. „Wir dürfen in Hamburg nicht Verkehrsteilnehmer gegeneinander aufhetzen und sie in unlösbare Konflikte treiben. Die Sierichstraße ist und bleibt ungeeignet für den Fahrradvorrang. Wir brauchen die Straße als Hauptverkehrsstraße für den KfZ-Verkehr."

Hamburg: Verkehrsregelung auf der Sierichstraße ist besonders

Die Sierichstraße ist eine der wenigen Straßen in Europa, auf der tageszeitabhängig die Fahrtrichtung gewechselt wird. Diese Verkehrsregelung habe sich über die Jahre hinweg etabliert, sagt die CDU. „Es kann nicht sein, dass Grün-Rot auf alle Straßen nach und nach jeden Verkehrsfluss unterbindet. Und wer wirklich Fahrrad fahren möchte, kann in die Parallelstraße, den Leinpfad, ausweichen“, argumentiert Mücke-Kemp. „Da kann man dann bis in die Innenstadt auf den Fahrradstraßen entlang der Alster ohne großen Autoverkehr radeln; direkt am Wasser. Schöner geht es doch gar nicht mehr.“