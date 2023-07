Hunderte Kanus und Boote lagern illegal an den Ufern der Alsterkanäle. Die Bootsleichen zerstören die Natur und machen Wasservögeln wie Schwänen das Leben schwer. Im vergangenen Sommer hat die Bezirkspolitik in Hamburg-Nord vorgeschlagen, feste Bootslager zu installieren. Was hat sich seither getan? Die MOPO fragt nach und hört Erstaunliches.

Hunderte Kanus und Boote lagern illegal an den Ufern der Alsterkanäle. Die Bootsleichen zerstören die Natur und machen Wasservögeln wie Schwänen das Leben schwer. Im vergangenen Sommer hat die Bezirkspolitik in Hamburg-Nord vorgeschlagen, feste Bootslager zu installieren. Was hat sich seither getan? Die MOPO fragte nach – und hörte Erstaunliches.

„Wir haben eine unverändert negative Lage“, sagt Schwanenvater Olaf Nieß auf MOPO-Anfrage. „Vor allem im Bereich der Kuhmühle gibt es Schäden an der Böschungsanlage und dem Schilf. Außerdem werden die Grünanlagen durch Lagerung und Gebrauch der Boote zerstört.“

Etwa 800 „wild” gelagerte Kanus und Boote

Doch nicht nur die Pflanzen leiden, Wasservögel verlieren mehr und mehr Lebensraum. „Wenn wir irgendwann keine Bepflanzung mehr haben, heizt sich zudem das Gewässer im Sommer stärker auf und es entstehen vermehrt Algen“, sagt Nieß.

Schwanenvater Olaf Nieß kümmert sich um das Wohlbefinden von Hamburgs stolzen Tieren (Archivbild). dpa Schwanenvater Olaf Nieß kümmert sich um das Wohlbefinden von Hamburgs stolzen Tieren (Archivbild).

Etwa 800 Kanus und Boote lagern nach aktuellen Zählungen illegal rund um die Alster im Bezirk Nord. Das sind doppelt so viele, wie im April vergangenen Jahres gezählt wurden. Damals beschloss die Bezirksversammlung Nord auf Antrag von SPD und Grünen, dass der Bezirk prüfen soll, auf welchen Flächen an Kuhmühlenteich (Uhlenhorst), Osterbekkanal (Barmbek-Süd), Barmbeker Stichkanal und Goldbekkanal (Winterhude) es Platz für Lagersysteme gibt.

Bezirk Nord hat Anlegestellen geprüft

​Was ist daraus geworden? Die MOPO fragt im Bezirksamt nach. Dort verweist man auf die „aktuelle“ Antwort aus einer Kleinen Anfrage der CDU im September 2022. Die Verwaltung hatte zwei der angegebenen Standorte als Lagerstätten geprüft: Einen an der Osterbekstraße beim ehemaligen ATG-Anleger „Bachstraße“ und einen an der Stadthallenbrücke nahe dem Eingang zum Stadtpark beim Restaurant „Die Bucht“ (Winterhude). Beide Anlegestellen kommen jedoch aus Sicht des Bezirks nicht infrage.

Rund um den Kuhmühlenteich liegen viele Kanus und Kajaks illegal an der Böschung. Florian Quandt Rund um den Kuhmühlenteich liegen viele Kanus und Kajaks illegal an der Böschung.

Der Ponton am Anleger an der Osterbekstraße gehört rechtlich einem Verein. Dieser könnte dort selbst ein Lager aufstellen, die Anlage wäre dann aber in Privatbesitz und der Verein müsste sie selbst in Schuss halten. „Insofern wäre es nachvollziehbar, wenn der Verein wenig Interesse an diesem Projekt zeigen dürfte (…)“, so das Fazit des Bezirks. An der Stadthallenbrücke könnte theoretisch ein externer Betreiber ein Bootslager anbieten, dieser müsste sich aber mit dem dortigen Restaurant über die Nutzung des Stegs einigen.

Vorschlag: Boote statt Autos

Mehr als zwei Standorte hat der Bezirk nicht geprüft, weil es dafür „keine weiteren personellen Ressourcen“ gebe. Außerdem stellt die Verwaltung infrage, ob eine „vollumfängliche“ Prüfung überhaupt sinnvoll wäre. „Aufgrund dieser recht ernüchternden Ergebnisse“ machte der Bezirk einen alternativen Lösungsvorschlag: Boote statt Autos.

Entlang des Südrings im Abschnitt zwischen der Stadthallenbrücke und der Liebesinsel auf der Seite des Goldbekkanals könnten die Parkplätze auf dem Seitenstreifen in Zukunft abschnittsweise für Bootslager benutzt werden. Außerdem soll am Goldbekkanal eine geeignete Stelle errichtet werden, von der die Boote und Kanus aufs Wasser dürfen.

Kanus und Boote gelten nicht als Abfall

Hierfür braucht es allerdings private Betreiber, denn der Bezirk stellt klar, dass er für „die Anschaffung, Aufstellung und den Betrieb von Lagersystemen wegen mangelnder Ressourcen nicht zur Verfügung steht“. Was aus dem Vorschlag geworden ist, bleibt unklar. Auf Nachfrage der MOPO heißt es, dass es hierzu keinen aktuelleren Stand gebe.

Das Bezirksamt Nord hat vorgeschlagen, einige Parkplätze am Südring für Bootslagerstätten zu nutzen. Florian Quandt Das Bezirksamt Nord hat vorgeschlagen, einige Parkplätze am Südring für Bootslagerstätten zu nutzen.

Und wie will die Stadt nun die Bootsleichen loswerden? Unter Federführung der Umweltbehörde kam im Sommer 2022 auch die „AG Alsternutzung“ zusammen und beriet über eine Entsorgung. Beteiligt waren der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG), die Wasserschutzpolizei sowie die Bezirke Hamburg-Nord, Eimsbüttel und Wandsbek. Die Umweltbehörde stellte klar, dass wild gelagerte Boote nicht als Abfall gelten und daher nicht wie bei Fahrradschrottaktionen abgezettelt und von der Stadtreinigung entsorgt werden können.

„Konsequenz ist, dass derzeit die Rechtsgrundlage fehlt, nach der eine Entfernung von wild gelagerten Booten möglich wäre. Die Umweltbehörde verfolgt das Thema weiter“, heißt es. Außerdem ist man sich in der Runde einig, dass Lagerregale für Boote in öffentlichen Grünanlagen nicht infrage kommen. Alle zwei Monate soll sich die AG nun treffen.

„AG Alsternutzung” trifft sich nicht mehr

Was ist daraus geworden? „An einer Lösung des Problems wird gearbeitet“, sagt ein Behördensprecher. Die „AG Alsternutzung“ habe zuletzt Ende August 2022 getagt. Der Kollege, der die AG geleitet hatte, sei in den Ruhestand gegangen. Derzeit gebe es nicht genügend Personal, um die AG regelmäßig einzuberufen. Bei dringendem Bedarf sei dies aber jederzeit möglich. Der Vorschlag des Bezirks Nord zur Lagerung der Boote sei der Umweltbehörde nicht bekannt.

Nach über einem Jahr gibt es also keinen Plan, wie mit den Bootsleichen an der Alster umgegangen werden soll. Oliver Camp, Grünen-Sportsprecher im Bezirk Nord, war im vergangenen Jahr an der Initiierung des Antrags für die Lagerstätten beteiligt: „Nach wie vor sind wir dafür, dass wir nicht nur die Boote einsammeln sollten, sondern vorher eine langfristige Lösung in Form von Lagerstätten brauchen“, sagt er auf MOPO-Anfrage. „Im Anschluss kann die zerstörte Ufernatur dann wieder für Pflanzen und Tiere hergerichtet werden.“