Stillstand in der HafenCity: Diese Rolltreppe nervt die U-Bahnfahrer

Den meisten Menschen entlockt es nur noch einen resignierten und genervten Seufzer, gehbehinderte Fahrgäste haben hingegen ein echtes Problem: In Hamburger U- und S-Bahn-Stationen fallen immer wieder die Rolltreppen aus. Jetzt ist eine der modernsten Stationen der Stadt betroffen – die Haltestelle Überseequartier. Was sagt die Hochbahn dazu?

„Wie lange denn noch?“, schreibt FDP-Lokalpolitiker Jimmy Blum zu dem Bild einer defekten Rolltreppe auf Facebook. Die Kommentare lassen das Ausmaß des Problems erahnen: „Besonders schlimm für ältere Menschen, ich erinnere an die vielen Reparaturen an der Rolltreppe Haltestelle Gänsemarkt“, schreibt jemand und „In St. Georg auch schon ewig“, meint ein anderer Nutzer. In der HafenCity, wo das Bild entstanden ist, besteht das Problem laut Blum bereits seit dem 9. Juni.

hvv wie lange denn noch?? HafenCity Posted by Jimmy Blum on Tuesday, July 2, 2024

Und bis diese spezielle Rolltreppe wieder läuft, wird es auch noch dauern, wie die Hochbahn auf Anfrage erklärt: Es gebe einen „beträchtlichen Schaden an der Antriebswelle“, so Sprecher Christoph Kreienbaum. Und da die Bauteile aus China geliefert werden müssten, „kann die Reparatur sich noch acht bis zehn Wochen hinziehen“.

Zahl der defekten Rolltreppen im HVV steigt

Das Problem scheint aber nicht auf die Haltestelle Überseequartier begrenzt zu sein: Die Antwort des Senats auf eine Große Anfrage der CDU im Juni zeigte: Seit 2021 hat sich die Zahl der Ausfälle von Fahrstühlen und Rolltreppen bei Deutscher Bahn, die auch für die S-Bahn verantwortlich ist, Hochbahn, AKN und dem städtischen Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) drastisch erhöht.

Zwischen 2021 und 2022 von 7519 auf 8898 Tage und dann noch einmal auf 9833 Tage im Jahr 2023. Alleine zwischen Januar und Mai 2024 kamen außerdem schon 6050 Tage zusammen. Hochbahn-Pressesprecher Kreienbaum hält dagegen: „Die Verfügbarkeiten unserer Fahrtreppen liegt bei 96 Prozent!“