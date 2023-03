In einer Wohnsiedlung in der Höpenstraße in Hamburg-Wilstorf gibt es Ärger: Unter anderem spielen hier die Kinder von Bilal Samara (35) auf den kleinen Wiesen zwischen den Häusern Fußball. Dem Vermieter wäre es lieber, wenn die laut kickenden Kinder im benachbarten Park spielen. Herr Samara hätte seine Kinder gern in Sichtweite. Vor Kurzem hat die Vermietungsgesellschaft plötzlich kleine Sträucher auf die Wiese gepflanzt. Der Vater vermutet, dass seine Kinder so vertrieben werden sollen.

„Ich wollte morgens Brötchen kaufen gehen, da sehe ich die neu gepflanzten Büsche, genau dort, wo sonst die Kinder Fußball gespielt haben“, sagt Bilal Samara der MOPO. Zuvor sollen sich Nachbarn schon öfter über das Fußballspiel beschwert haben.

Hamburg-Wilstorf: Ärger um kickende Kinder

Die Wiese, um die es geht, ist ein kleines Rasenstück zwischen zwei Spielplätzen in der Wohnsiedlung. „Hier ist eine Gegend, wo viele Kinder wohnen und auf dem Rasen wäre Platz zum Spielen. Warum wird es ihnen verboten?“, sagt Samara.

Auf dem Spielplatz direkt in der Wohnsiedlung ist das Fußballspielen nicht erlaubt.

Auf den mit Zäunen umgebenen Spielplätzen ist das Fußballspielen laut Beschilderung jedenfalls nicht gestattet, dort stehen zudem bereits eine Sandkiste, ein Spielhäuschen und eine Schaukel. Auch auf den Wiesen zwischen den Häusern, wo große metallene Wäschegerüste stehen, ist das Fußballspielen nicht gern gesehen. „Dabei hängt hier nie jemand seine Wäsche auf“, sagt Samara.

Hamburger Vermieter: „Rasen wird zur Wüste“

Nachfrage beim Vermieter, dem Eisenbahnbauverein Harburg (EBV): „Wir verbieten das Fußballspielen oder überhaupt das Spielen auf den Wiesen grundsätzlich nicht“, sagt Vorstand Joachim Bode.

Zwischen den Häusern in der Höpenstraße ist Fußballspielen für die Kinder auch keine Option.

Allerdings sei es in engen Wohnquartieren nicht angebracht, wenn die Kinder mit einem „schweren Lederball“ gegen die Fassade schießen und „der Rasen zur Wüste wird“. Die Kinder könnten ja mit weniger harten Bällen spielen.

Pflanzen auf Spielwiese sollen „Insekten-Inseln“ werden

Die Bepflanzung sei entstanden, da der Vermieter überall auf der Anlage „Insekten-Inseln“ schaffen will. Die Fläche habe sich gut dafür geeignet. Es mutet allerdings merkwürdig an, dass die Sträucher auf dem weitläufigen Gelände ausgerechnet dort gepflanzt wurden, wo zuvor die Kinder Fußball gespielt haben.

Auf der kleinen Rasenfläche vor dem Spielplatz hatte der Vermieter Pflanzen einbuddeln lassen, die inzwischen herausgerissen wurden.

„Leider wurde zerstörerisch mit unseren Pflanzen umgegangen, indem sie einfach rausgerissen und weggeworfen wurden“, so Bode. Tatsächlich ist von den kleinen Sträuchern nicht mehr viel übrig, als die MOPO vor Ort ist.

Vermieter in Hamburg: Kinder sollen in den Park gehen

Auf die Frage, wo die Kinder denn sonst zum Fußballspielen hingehen sollen, verweist der Vermieter auf den etwa einen Kilometer entfernten „Paschu-Park“ mit einem Fußballfeld und einen nahegelegenen Fußballverein. Tatsächlich wurde erst im vergangenen Jahr im Park ein neuer Abenteuerspielplatz durch die EBV eingeweiht.

Für Herrn Samara ist der Park jedoch keine Lösung: „Meine Kinder sind mit fünf und acht Jahren zu jung, um allein in den Park zu gehen und ich kann sie nicht immer begleiten“, gibt er zu bedenken. Und so scheint der letzte Ball in dieser Debatte noch nicht gespielt worden zu sein.