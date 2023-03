Sie leuchten rot und sind reif für die Ernte: Auf geht es zum Ausflug in die Apfelplantage. Im Alten Land ist die Auswahl an Obsthöfen am größten, aber es gibt auch weitere Ziele für Selbstpflücker. Die Bäume sind nicht sehr hoch – deshalb ist das Ernten auch für Kinder ein großer Spaß.

Es ist Erntezeit! Natürlich können Sie Äpfel auch im Supermarkt kaufen. Aber selber pflücken macht mehr Spaß, ist günstiger und manchmal sogar gratis. Hier unsere Lieblings-Adressen für Äpfel frisch vom Baum.

Herzapfelhof Jork

Das Alte Land ist das größte zusammenhängende Obstanbaugebiet Deutschlands. Jeder dritte heimische Apfel stammt von hier. Bis Ende Oktober dürfen Besucher auf dem Herzapfelhof selbst pflücken. Die Sorten Delbarestivale, Jamba, Gravensteiner und James Grieve sind reif.

Die gepflückten Bio-Äpfel werden zum Tagespreis berechnet. Besucher bekommen im Hofladen eine Pflückkarte. Probieren beim Pflücken erlaubt! Für Familien mit Kindern stehen kostenlose Bollerwagen bereit. Im Hofladen gibt es Äpfel mit Herzen und anderen gelaserten Motiven zu kaufen.

Herzapfelhof Lühs, Osterjork 102, 21635 Jork

Apfelgarten Cranz

Die Apfelplantage nicht weit von der Anlegestelle der Blankenese-Fähre ist ein Paradies für Selbstpflücker. Im Hofladen können sich Ausflügler mit Kürbissen, Birnen und weiterem Obst und Gemüse aus heimischem Anbau, aber auch mit Müsli und Apfelchips eindecken und dann zur Radtour oder zum Rückweg starten.

Gleich am Fähranleger Cranz liegt der Apfelgarten mit Hofladen und Plantage. Anke Geffers Gleich am Fähranleger Cranz liegt der Apfelgarten mit Hofladen und Plantage.

Apfelgarten Cranz, Neuenfelder Fährdeich 18, 21129 Hamburg

Obstgarten Haseldorf

Über 180 verschieden alte Apfel- und Birnensorten wachsen im Obstgarten Haseldorf. Der Obstgarten ist vom Hafen Haseldorf nach einem etwa 700 Meter langen Fußweg zu erreichen. Im Garten grasen Schafe, um das Gras kurz zu halten. Besucher dürfen die Äpfel, Birnen und Pflaumen in kleinen Mengen (bis zehn Kilo) gratis mitnehmen. Tipp: Hängematte mitbringen, zwischen den Bäumen aufhängen und den ganzen Tag bleiben.

Alte Apfelsorten wachsen im Obstgarten Haseldorf. Elisabeth Herrmann/hfr Alte Apfelsorten wachsen im Obstgarten Haseldorf.

Obstgarten, Hafenstraße, 25489 Haseldorf

Obsthof Lehmbeck

Seit sechs Generationen betreibt die Familie Lehmbeck den Obsthof bei Hoopte an der Elbe. Selbstpflücker ernten am 10., 17. und 24. September sowie am 1. Oktober zum Beispiel Elstar, Gala oder Cox Orange. Am 2. Oktober kommt die mobile Apfelmosterei auf den Hof. Der Hofladen hat von Di- Sa ganzjährig geöffnet.

Äpfel selbst ernten - ein Vergnügen für die ganze Familie auf dem Obsthof Lehmbeck. Obsthof Lehmbeck/hfr Äpfel selbst ernten – ein Vergnügen für die ganze Familie auf dem Obsthof Lehmbeck.

Obsthof Lehmbeck, Hoopter Elbdeich 41, 21423 Winsen

Obstparadies Wedel

Im Westen Hamburgs lädt das Obstparadies Kleinwort zum Selberpflücken ein. Nach der Ernte kann man im kleinen Café bei Kuchen und Kaffee Pause machen.

Obstparadies Kleinwort, Winterros, 22880 Wedel

Hofladen Osdorf

Für alle, die zum Pflücken keine Zeit haben, gibt es im Hofladen Osdorf eine große Auswahl an Äpfeln aus eigener Ernte.

Äpfel pflücken im Alten Land – auch für Familien ein großer Spaß! (Symbolbild) imago/Cavan Images Äpfel pflücken im Alten Land – auch für Familien ein großer Spaß! (Symbolbild)

Hofladen Osdorf, Am Osdorfer Born 54, 22549 Hamburg

Apfelbäume in der City

Mitten in der City, z.B. im Lohsepark oder im Westerpark in Othmarschen wachsen Apfelbäume, die zum Ernten freigegeben sind. Alle Standorte gibt es bei mundraub.org.