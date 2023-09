Etwas Gutes hat das Ende des Sommers: Die Äpfel sind reif! Am meisten Spaß macht es, die Früchte selbst zu pflücken – und danach im Hofcafé einzukehren. Im Alten Land gibt es fast kein anderes Thema als die Apfelernte. Obsthöfe laden zum Selberpflücken ein, Cafés servieren Apfeltorte, Hofläden verkaufen Apfelsaft und die Ernte läuft auf Hochtouren. Also: die nächsten Äpfel nicht im Supermarkt kaufen, sondern selber pflücken. Hier können Sie Ihre Körbe füllen und zum Kaffeetrinken einkehren.

Äpfle ernten und essen in Hamburg-Neuenfelde

Der „Apfelgarten Cranz“ liegt nicht weit von der Anlegestelle der Blankenese-Fähre und ist ein Paradies für Selbstpflücker. Im Hofladen können sich Ausflügler mit Obst und Gemüse eindecken und dann weiterradeln. Zum Beispiel zum Obsthof „Puurten Quast“ in Neuenfelde. Der große alte Bauernhof ist seit 300 Jahren in der Hand der Familie Quast. Durch die mit Löwenköpfen und Trauben verzierte Altländer Pforte (Puurt) kommen Gäste in den Garten und lassen sich Apfel-Schmand-Kuchen oder Erdbeer-Joghurt-Torte schmecken.

Obsthof Puurten Quast, Nincoper Straße 45, 21129 Neuenfelde, Fr/Sa/So von 14 bis 18 UhrIm Apfelgarten, Neuenfelder Fährdeich 18, Cranz, Äpfel pflücken ist bis Ende November möglich (täglich von 9:30 bis 18 Uhr).

Die Apfelernte im Alten Land ist in vollem Gang Anke Geffers Die Apfelernte im Alten Land ist in vollem Gang

Alles bio auf dem Hof „Ottilie“ im Alten Land

Vegan, gluten- oder lactosefrei – auf dem „Biohof Ottilie“ im Alten Land gibt es Torten für alle Sonderwünsche. Im Garten finden diejenigen am Wochenende ein gemütliches Plätzchen, die vorher reserviert haben. Donnerstags und freitags sind auch Spontan-Besuche möglich.

Hofcafé Ottilie, Ort 19, 21720 Mittelnkirchen, Do bis Sa 10 bis 17, So 13 bis 17 Uhr

Museum mit Café am Heidschnuckenwanderweg

Bis Ende Oktober hat die „Stellmacherei“ in Langenrehm (Rosengarten) sonntags geöffnet. Das sehenswerte Museum liegt direkt am Heidschnuckenwanderweg. Ehrenamtliche Mitarbeiter zeigen, wie in der funktionstüchtigen Werkstatt von 1930 gearbeitet wurde. Zum Museum gehört ein idyllischer Kaffeegarten. Auch wenn hier keine Äpfel gepflückt werden können, sitzen Gäste bei Buchweizentorte und Obstkuchen unter einem Apfelbaum. Vielleicht fällt der eine oder andere Apfel den Gästen direkt in die Hände?

Stellmacherei, Kabenweg 7,21224 Rosengarten,So von 11 bis 17 Uhr

Zur Museums-Stellmacherei in Langenrehm gehört auch ein Kaffeegarten. Anek Geffers Zur Museums-Stellmacherei in Langenrehm gehört auch ein Kaffeegarten.

Pflücken für die ganze Familie auf dem „Obsthof Lehmbeck“

Kurz vor dem Fähranleger in Hoopte liegt der „Obsthof Lehmbeck“. Nach der Apfelernte von Elstar, Gala oder Cox Orange in der Plantage gibt es zur Belohnung Torten im Hofcafé, draußen oder auf der Diele, Einkäufe im Hofladen oder ein Buch aus dem gut sortierten Antiquariat im Obsthof.

Obsthof Lehmbeck, Hoopter Elbdeich 41, 21423 Winsen. Pflück-Termine: Sa, 23.9, Sa. 30.9. (mit mobiler Mosterei), Sa. 7.10. 9 bis 17 Uhr, Café ab 13 Uhr

Julius Lehmbeck und Celina Lackmann bewirtschaften den Obsthof Lehmbeck in sechster Generation. Anke Geffers Julius Lehmbeck und Celina Lackmann bewirtschaften den Obsthof Lehmbeck in sechster Generation.

Radtour mit Tortenpause in Wedel bei Hamburg

Schönes Ziel für eine Radtour im Westen Hamburgs: In Wedel gleich hinter der Stadtgrenze lädt das Obstparadies Kleinwort zum Selberpflücken ein. Danach kann man im Café bei Kuchen und Kaffee pausieren und den weiten Ausblick über die Elbmarsch und das Anbaugebiet genießen.

Obstparadies Kleinwort, Winterros, 22880 Wedel, Fr. 14 bis 18 Uhr, Sa/So 10 bis 18 Uhr