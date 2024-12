Adventstipp der MOPO-Redaktion: Zauberhafte Parallelwelt an der Trabrennbahn

Ein besonders weihnachtlicher Ausblick, deftige und süße Gaumenfreuden, sportliches Wintervergnügen, eine bunte Parallelwelt oder der perfekte Fluchtort vor dem ganzen Shopping- und Glühwein-Trubel: Hier verraten MOPO-Redakteure ihre ganz persönlichen Tipps, wie man auch in herausfordernden Zeiten in Adventsstimmung kommt. Denn seien wir ehrlich: Die Zeit vor Weihnachten ist zwar besonders stressig, aber auch auf ihre ganz eigene Art und Weise magisch, wenn man sich drauf einlässt. Heute verrät Chefredakteur Maik Koltermann den Ort, der bei ihm Adventsstimmung aufkommen lässt. Eine schöne Adventszeit wünscht die MOPO-Redaktion!

Ein bisschen erinnert’s hier an die Pläne für eine Mars-Kolonie. Riesige Zirkuszelte, miteinander verbunden durch Gänge. Wer das Winterspektakel am nördlichen Ende der Trabrennbahn in Bahrenfeld zum ersten Mal besucht, ist erst mal baff, wie groß das ist und was es alles zu entdecken gibt hinter den unscheinbaren Zäunen zur Luruper Chaussee hin.

Winterspektakel überzeug mit Show und Gaumenfreuden

Zentrales Element ist die Artistik-Show in einem der Zelte. Darum herum arrangiert sind der üppige „Food Court“ mit hochwertigen Fressalien und feinem Wein. Dazu gibt’s allerhand Mitmach-Attraktionen für Kinder. Und im Outdoor-Bereich Karussells und Autoscooter.

Veranstalter Mignon hat eine Parallelwelt erschaffen. Meine Kinder hat’s eindeutig überzeugt: Die sind schon heiß auf den nächsten Besuch (Ab 14.12., Tickets unter winterspektakel.de).