Adventstipp der MOPO-Redaktion: Weihnachtsdeko für Minimalisten

Ein besonders weihnachtlicher Ausblick, deftige und süße Gaumenfreuden, sportliches Wintervergnügen, eine bunte Parallelwelt oder der perfekte Fluchtort vor dem ganzen Shopping- und Glühwein-Trubel: Hier verraten MOPO-Redakteure ihre ganz persönlichen Tipps, wie man auch in herausfordernden Zeiten in Adventsstimmung kommt. Denn seien wir ehrlich: Die Zeit vor Weihnachten ist zwar besonders stressig, aber auch auf ihre ganz eigene Art und Weise magisch, wenn man sich drauf einlässt. Heute verrät die stellvertretende Chefredakteurin Geli Tangermann den Ort, der bei ihr Adventsstimmung aufkommen lässt. Eine schöne Adventszeit wünscht die MOPO-Redaktion!

Blinkende Rentiere, Wichtelchen und anderes Gedöns: Ich bin kein großer Fan von Weihnachtsdeko. Aber um die Bude zumindest ein bisschen adventsmäßig aufzupeppen, mache ich Anfang Dezember traditionell einen Ausflug in die Grüne Flora am Schulterblatt (fast direkt neben der Roten Flora, wer hätte das gedacht!).

Blumenladen mit ausgefallenem Sortiment

Der Blumenladen in der Schanze hat neben den konventionellen Tannenzweigen auch immer was Ausgefallenes im Sortiment. Mal sind die Zweige gold besprüht, mal glitzert’s in knalligen Farben.

Das könnte Sie auch interessieren: Lust auf Glühwein? So haben Hamburgs Weihnachtsmärkte geöffnet

Und wer noch Geschenke braucht, wird hier ebenfalls fündig: Vasen gibt’s in den verschiedensten Farben und Formen. Blumen kann man hier natürlich auch kaufen – die Kreationen sind weit über die Grenzen des Viertels hinaus bekannt. Adresse: Grüne Flora, Schulterblatt 79. Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 10-17 Uhr