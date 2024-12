Adventstipp der MOPO-Redaktion: Bei diesem Blick geht mir das Herz auf

Ein besonders weihnachtlicher Ausblick, deftige und süße Gaumenfreuden, sportliches Wintervergnügen, eine bunte Parallelwelt oder der perfekte Fluchtort vor dem ganzen Shopping- und Glühwein-Trubel: Hier verraten MOPO-Redakteure ihre ganz persönlichen Tipps, wie man auch in herausfordernden Zeiten in Adventsstimmung kommt. Denn seien wir ehrlich: Die Zeit vor Weihnachten ist zwar besonders stressig, aber auch auf ihre ganz eigene Art und Weise magisch, wenn man sich drauf einlässt. Heute verrät Redakteurin Annalena Barnickel, den Ort, der bei ihr Adventsstimmung aufkommen lässt. Eine schöne Adventszeit wünscht die MOPO-Redaktion!

Nirgendwo ist es einfacher, in Weihnachtsstimmung zu kommen, als in der Hamburger Innenstadt. Dort geht quasi ein Weihnachtsmarkt in den nächsten über: Viele stimmungsvolle Lichter, Lagerfeuer, bunte Buden und der traditionelle historische Roncalli-Weihnachtsmarkt versprühen ihren Charme – allerdings ist es auch immer recht voll, sodass es doch schneller als gedacht vorbei ist mit der Besinnlichkeit.

Hoch oben wird stimmungsvoll

Wie wäre es also einmal mit einem Perspektivwechsel? Wer die 544 Stufen der Petrikirche an der Mönckebergstraße nicht scheut, den erwartet eine ganz wunderbare Aussicht auf das weihnachtlich geschmückte Hamburg.

Das könnte Sie auch interessieren: Weihnachtsbummel Eppendorf – klein & hyggelig

Da sollte selbst dem größten Grinch (Kinderbuch-Figur, die Weihnachten hasst) zumindest ein wenig warm ums Herz werden. Öffnungszeiten des Kirchturms St. Petri: Montag bis Samstag 11 bis 16.30 Uhr, Sonntag 11.30 bis 16.30 Uhr.