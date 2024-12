Adventstipp der MOPO-Redaktion: Am Kiekeberg geht’s ruhiger zu

Ein besonders weihnachtlicher Ausblick, deftige und süße Gaumenfreuden, sportliches Wintervergnügen, eine bunte Parallelwelt oder der perfekte Fluchtort vor dem ganzen Shopping- und Glühwein-Trubel: Hier verraten MOPO-Redakteure ihre ganz persönlichen Tipps, wie man auch in herausfordernden Zeiten in Adventsstimmung kommt. Denn seien wir ehrlich: Die Zeit vor Weihnachten ist zwar besonders stressig, aber auch auf ihre ganz eigene Art und Weise magisch, wenn man sich drauf einlässt. Heute verrät Plan7-Redakteurin Ute Gebauer den Ort, der bei ihr Adventsstimmung aufkommen lässt. Eine schöne Adventszeit wünscht die MOPO-Redaktion!

Hektisch blinkende Lichterketten, schon 10.000 Mal gehörte „X-mas-Songs“ und Gedränge auf Weihnachtsmärkten: Wem das alles auf die Nerven geht, der hat in der Adventszeit schlechte Karten. Doch es gibt auch Orte, an denen nicht alles grell, aufdringlich und laut ist. Das Freilichtmuseum am Kiekeberg im Landkreis Harburg ist so ein Ort.

Das könnte Sie auch interessieren: Weihnachtsmärkte in Hamburg: Das kostet der Glühwein in der City

Das idyllische Museumsdorf (Am Kiekeberg 1, Rosengarten) lädt am 1. und 3. Adventswochenende, freitags bis sonntags, zum Weihnachtsmarkt. Und der ist wohltuend anders. Kunsthandwerker aus dem ganzen Land zeigen dort ihre neuesten Kreationen, von handgemachter Kleidung über Deko aus Metall und Holz (kein Plastik!) bis zur duftenden Seife. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Marionettentheater und weihnachtlicher Musik. Da wird’s sogar Weihnachtsmuffeln ein bisschen wärmer ums Herz. (kiekeberg-museum.de)