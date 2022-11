Kleine Adventsmärkte in und um Hamburg: Hier ist alles handgemacht

Neben den großen Weihnachtsmärkten sind es die kleinen Adventsmärkte, die schon ab November zum gemütlichen Bummeln und Stöbern einladen. Künstler, Schmuckdesigner, Keramiker und Holzschnitzer zeigen auf Höfen, im Museum oder in Ateliers ihre Arbeiten. Bei Kerzenschein und Lichterglanz: Da findet sich ganz bestimmt ein besonderes Weihnachtsgeschenk – und Glühwein, Punsch und Waffeln gibt es auch. Hier sind unsere Markt-Favoriten in und um Hamburg:

„hello handmade“ in der HafenCity

Ausgefallene Weihnachtskarten oder besondere Kleidungsstücke, Keramik oder Schmuck: der „Marktplatz der Manufakturen“ und „hello handmade“ laden zum Adventsbummel in vorweihnachtlichem Lichterglanz in die HafenCity ein.

Versmannstraße 42, HafenCity, 26. und 27. November von 11 bis 18 Uhr, Eintritt frei

Kunsthandwerk auf dem Kiekeberg

Das passt gut zusammen: Die historischen Häuser im Freilichtmuseum Kiekeberg bilden die idyllische Kulisse für den Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker. Für Kinder wird ein Extra-Programm mit Plätzchen backen und Bernsteinschleifen angeboten. Auch der Weihnachtsmann kommt zu Besuch.

Freilichtmuseum Kiekeberg, Rosengarten, 25. bis 27. November und 9. bis 11. Dezember, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Eintritt: 7 Euro, Kinder frei.

Das Freilichtmuseum Kiekeberg lädt zum Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker ein.

Das könnte Sie auch interessieren: Von sinnlich bis sündig: Weihnachtsmärkte in Hamburg

Schmuck und Seide im Schloss Bergedorf

Weihnachtsstimmung in Hamburgs einzigem Schloss: Im Foyer und Saal des Schlosses in Bergedorf zeigen Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen handbedruckte Textilien, Schmuck und Malerei. Außerdem werden Honig und Teddys von Hamburg Leuchtfeuer angeboten.

Schloss Bergedorf, 26. und 27. November, 10 bis 17 Uhr, Eintritt frei

Am ersten Adventswochenende öffnet Hamburgs einziges Schloss in Bergedorf die Tore für einen weihnachtlichen Kunsthandwerkermarkt.

Das könnte Sie auch interessieren: Stadtrundgang durch Bergedorf

Kreatives und Keramik in der Koppel 66

Unikate statt Massenproduktion, das ist das Motto der Adventsmesse der Koppel 66 in St. Georg. An den vier Adventswochenenden präsentieren Desigern, Künstler und Künstlerinnen ihre handgefertigten Taschen, Schmuck, Skulpturen, Leuchten, Schuhe, Möbel und vieles mehr auf drei Stockwerken im Treppenhaus und in den Ateliers.

Adventsmesse Koppel 66, Lange Reihe 75, St. Georg, 25. November bis 18. Dezember 2022, jeweils freitags bis sonntags, 11 bis 19 Uhr, Eintritt 3 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren Eintritt frei

Nana König zeigt ihre Keramiken in Moorburg und in der Koppel 66.

Wintermarkt in Wilhelmsburg

Die Künstler und Künstlerinnen im Atelierhaus 23 in Wilhelmsburg öffnen am 27. November ihre Werkstätten. Zusätzlich zu Mode, Malerei und Schmuck freuen sich Besucher über Pasta, Pizza, Kakao, Waffeln und Glühwein auf dem Hof. Natürlich gehört auch die Tombola dazu. Lose werden für einen guten Zweck verkauft, Nieten gibt es keine.

Atelierhaus 23, Am Veringhof 23, Wilhelmsburg, 27. November, 12 bis 18 Uhr

Kerzen, Kekse und Kugeln in Kisdorf

Zur Vorweihnachtszeit verwandelt sich der Margarethenhoff in Kisdorf bei Henstedt-Ulzburg in ein strahlendes Weihnachtsland. Über 70 Aussteller erfreuen die Besucher mit handgefertigten Pralinen und Seifen, Holzarbeiten, Likören, Kerzen, Kinderkleidung, Taschen und schwedischer Weihnachtsdeko.

Kisdorf, Margarethenhoff, 18. November von 16 bis 21 Uhr, 19. November von 14 bis 20 Uhr, 20. November von 11 bis 18 Uhr, Eintritt frei

Weihnachtsmarkt auf dem Margarethenhoff in Kisdorf

Malerei und mehr in Moorburg

Unter dem Motto „Kunst und Punsch“ öffnen die Künstler in Moorburg ihre Ateliers und laden zum Adventsbummel auf dem ehemaligen Heuboden ein. Mit dabei ist auch Kunstmaler Alexander Roppelt, der in nur in 30 Minuten Portraits in Öl als ideales Weihnachtsgeschenk auf Leinwand zaubert.

Moorburger Art, Moorburger Elbdeich 263, Moorburg, 19. und 20. November, 11 bis 18 Uhr, Eintritt 2 Euro