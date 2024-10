In der Grundschule wurde ich irgendwann vom Fenster weggesetzt – niemand sagte mir warum. Und schon damals hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie anders bin, nicht richtig reinpasse. Das hielt sich, bis an einem Tag in den Sommerferien – bald sollte die elfte Klasse starten – plötzlich alles einen Sinn ergab. Mädchen und Frauen erhalten die Diagnose ADHS oft erst spät. MOPO-Reporterin Emilie Gott wurde von ihrem Umfeld als „verträumt“, „zu sensibel“, „komisch“ und „faul“ wahrgenommen. Hier schildert sie ihren langen Weg zur Diagnose.