Active City Festival – Sport zum Mitmachen, Zuschauen und Erleben

Am 9. September steigt wieder das Active City Festival im Wilhelmsburger Inselpark. Alle Hamburger*innen können sich wieder auf ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Neuerungen zum Mitmachen, Zuschauen und Ausprobieren freuen. Der Eintritt ist frei und das gesamte Veranstaltungsgelände von 12 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Zum Mitmachen und Ausprobieren gibt es in der Sport-Area über 20 verschiedene Sportangebote zu entdecken. Es gibt u. a. Functional Fitness beim #BeActive-4XF-Programm. Walking Football und Blindenfußball, Rugby, Crossminton, historischen Schwertkampf und vieles weiteres für einen ganzen Tag mit sportlicher Abwechslung.

Zum Zuschauen und Erleben laden die Wettbewerbe beim Globetrotter Free Solo Contest, dem 3×3 Turnier der Towers und der Beach-Volleyball Festival Cup ein. Außerdem macht die Ghetto Football Euro Tour Station im Inselpark. Auf der Bühne einer großen Aktionsfläche gibt es Live-Musik von Sebo und den Rap 4 Refugees sowie Tanzperformances u. a. von der HipHop-Academy und weiteren Gruppen. Erstmalig wird am Samstag parallel das Unified Sportfest von Special Olympics Deutschland in Hamburg e. V. ausgetragen und so heißt das Motto: „Active City Festival trifft Unified Sportfest – gemeinsam mehr bewegen“. So gibt es auch sportliche Wettbewerbe von Special Olympics und weitere inklusive Mitmachangebote.