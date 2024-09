Active City Festival – Sport zum Mitmachen, Zuschauen und Erleben

Am Samstag, den 7. September wird der Wilhelmsburger Inselpark wieder zum großen Sportplatz für das Active City Festival. Rund um die Inselpark Arena können sich alle Hamburger:innen auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Der Eintritt ist frei und das gesamte Veranstaltungsgelände ist von 12 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Das Active City Festival gliedert sich wieder in die Bereiche Sport-Area, Contest-Area sowie die Entertainment-Area mit Live-Musik, Talks und Siegerehrungen. Der REWE Foodcourt lädt bei familienfreundlichen Preisen zur Stärkung und zum leibliche Wohl ein.

Viele verschiedene Sport- und Bewegungsangebote gibt es in der Sport-Area zu entdecken. Dazu zählen unter anderem ein Stadtrad-Bewegungsparcours, ein Kletterturm, Calisthenics oder außergewöhnliche Sportarten wie Jugger – eine Mischung aus Rugby, Fechten und Gladiatorenkampf.

Am 7. September steigt wieder das Active City Festival im Inselpark hansebeach / Active City Festival Am 7. September steigt wieder das Active City Festival im Inselpark

In der Contest Area gibt es jede Menge sportliche Action. Auf dem Programm stehen u. a. ein 3×3 Basketball-Turnier der Hamburg Towers, die Hamburger Beach-Volleyball Meisterschaften mit jeweils 16 Frauen- und Männerteams und ein offener Kletterwettbewerb an der Nordwandhalle. Außerdem macht die Ghetto Football Euro Tour wieder Station im Inselpark.

In der Entertainment Area sorgt ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne mit Live-Musik und Sporttalks für Unterhaltung. Zusätzlich gibt es eine Aktions- und Tanzfläche für sportliche Darbietungen, Shows und Choreografien.

Parallel wird am Samstag das Unified Sportfest von Special Olympics Deutschland in Hamburg e. V. ausgetragen. und so heißt das Motto „Active City Festival trifft Unified Sportfest – gemeinsam mehr bewegen“. So gibt es auch sportliche Wettbewerbe von Special Olympics und weitere inklusive Mitmachangebote.