Sport zum Mitmachen, Ausprobieren und Anfeuern am 3.9.

Das Active City Festival am 3.9. im Wilhelmsburger Inselpark: Der Hamburger Sport präsentiert seine Vielfalt mit Mitmachangeboten, Wettkämpfen und einem bunten Rahmenprogramm.

Mit der zweiten Auflage des Active City Festivals am 3. September im Wilhelmsburger Inselpark steuert der Active City Summer auf einen besonderen Höhepunkt zu. Bei dem Sportfestival präsentieren sich ganztägig viele Sportvereine mit den unterschiedlichsten Sportarten zum Mitmachen und Ausprobieren. Außerdem gibt es drei Wettbewerbe in den Olympischen Sportarten 3×3 Basketball, Klettern und Skateboarding ausgetragen und ein attraktives Bühnenprogramm mit Live-Musik und Talks geboten. Das achtstündige Programm des Active City Festivals beginnt um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Rund um die Heimspielstätte der Veolia Towers Hamburg können die Besucher*innen eine Vielzahl unterschiedlichster Sportarten ganz einfach ausprobieren. Mit dabei sind gleichermaßen eher klassische wie auch außergewöhnliche Sportarten, wie Historischer Schwertkampf (Hammaborg e.V.), Lacrosse (HTHC), Calisthenics (CaliXund Parcour Creation), Football (Hamburg Blue Devils), Roundnet (Roundnet Aale Altona), Disc Golf (HSV und Fishbees), Wheelchair Skating (Sit ’n‘ Skate), Bujinkan (Harburger SC), Jugger (GTV 1972 e.V.), Speedminton (Elbspeeders e.V.) und ein Kletterturm von Globetrotter. Die Hamburger Verkehrswacht e.V. widmet sich mit dem G.E.R.T. Parcour (mit einem Anzug zur Alterssimulation) und dem Rote Ritter Fahrrad und Laufrad Parcour der Sicherheit im Straßenverkehr für Jung und Alt.

Der Außenbereich der Nordwandhalle, das Kleinspielfeld und die Skateanlage werden an diesem Tag zu Schauplätzen der drei Wettbewerbe unter den Hamburger Sportlerinnen und Sportlern. So veranstalten die Hamburg Towers ein 3×3 Turnier für Damen, Herren, Mixed sowie in den Altersklassen U14, U16 und U18 für Mädchen und Jungen. Die Nordwandhalle richtet einen offenen Wettkampf im Speedklettern aus und die TSG Bergedorf widmet sich dem Skateboarding. Nach der Möglichkeit von Schnuppertrainings am Vormittag starten die Wettbewerbe in der Disziplin Park in den Altersklassen bis 15 Jahre und ab 16 Jahre. Damit sind beim Active City Festival wieder drei junge olympische Sportarten vertreten.

Auf der großen Festival-Bühne gibt es Live-Musik mit Kristina Quarter und der Band Knete. Dazu viele Talks und Sportdemonstrationen sowie die Siegerehrungen der drei Contests. Zur Stärkung und Erfrischung bietet der REWE Foodcourt familienfreundliche Angebote und Preise. Das achtstündige Programm des Active City Festivals beginnt um 10 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen auf www.activecityfestival.de.