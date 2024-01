Achtung, morgen früh wird es echt ar…kalt!

Schnee, Eis und auf den Straßen eine ordentliche Rutschpartie: Der Winter hat Hamburg gerade fest im Griff, und auch die Temperaturen sackten in den ersten Tagen des neuen Jahres mächtig in den Keller. Am Mittwoch stehen den Hamburger:innen nun die bisher kälteste Nacht und der kälteste Morgen des Winters bevor.

Zu dicken Socken und Handschuhen am Mittwochmorgen auf dem Weg zur Arbeit am besten nochmal die dicke Unterhose anziehen – es wird richtig eisig. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) gibt es in der Nacht auf Mittwoch und am frühen Mittwochmorgen ortsweise Tiefstwerte in Hamburg und Schleswig-Holstein von bis zu -10 Grad.

Hamburg: kältester Morgen des Winters mit bis zu -10 Grad

Laut einigen Wetter-Apps können die eisigen Temperaturen am Mittwochmorgen sogar bis zehn Uhr anhalten. Zunächst soll es etwas neblig sein, aber im Laufe des Tages kommt dann zeitweise auch die Sonne raus. Auch in der Nacht zu Donnerstag wird es richtig kalt, mit Tiefstwerten von bis zu -6 Grad aber nicht ganz so frisch wie in der Nacht zuvor. (alp)