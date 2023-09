Sperrungen durch Klimastreik, Demo und Halbmarathon: Es wird eng auf Hamburgs Straßen

Zum Wochenende wird es voll in der Hamburger Innenstadt: erst Klimademo, dann Sportevents. Wo es zu Sperrungen kommt und welche Gegenden gemieden werden sollten, erklärt euch MOPO.

An diesem Freitag steigt in der Hamburger City der große Klimastreik. Die Veranstalter Fridays for Future rechnen mit etwa 10.000 Teilnehmern. Die Demonstration startet um 14 Uhr am Jungfernstieg/Bergstraße, verläuft dann weiter über den Speersort, Steinstraße, Steintorwall in Richtung Glockengießerwall, Lombardsbrücke und die Esplanade bis Gänsemarkt/Jungfernstieg, wo die Demonstration endet. Neben vorübergehenden Straßensperrungen während des Aufzuges ist mit Sperrungen ab 6 Uhr morgens im Bereich der Binnenalster, dem Gänsemarkt und dem Hauptbahnhof zu rechnen.

Im Zusammenhang mit dem Klimastreik kommt es außerdem zu einer kleineren Fahrraddemo ab 12 Uhr ab Bergedorf. Die Demo führt über die Stadtteile Billstedt, Horn, Hamm, Borgfelde und St. Georg zum Start des Klimastreiks am Jungfernstieg und an der Bergstraße.

Halbmarathon und weitere Demo in Hamburg

Am Samstag findet eine Demo zur Unterstützung der iranischen Bevölkerung und gegen das Regime statt. Der Veranstalter hat 6000 Teilnehmende angemeldet. Start ist um 14 Uhr auf der Mönckebergstraße, von da geht es über Bergstraße und Jungfernstieg bis zum Gänsemarkt. Das Ende ist für 17 Uhr angesetzt.

Am Sonntag wird in Wandsbek ein Halbmarathon gelaufen. Erste Straßensperrungen gibt es hierfür ab 5 Uhr früh. Dazu richtet die Polizei am Sonntag in der Zeit von 8 Uhr bis 14 Uhr ein Infotelefon (erreichbar unter Tel. 428653756) ein. Darüber hinaus bietet der Veranstalter weitere Informationen unter www.halb-marathon.hamburg. Wer in dieser Zeit nach Wandsbek möchte, dem wird empfohlen, auf den schienengebundenen ÖPNV umzusteigen. Allen anderen Verkehrteilnehmenden sollten Wandsbek weiträumig zu umfahren. (pw)