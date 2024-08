Achterbahnsommer im Norden: Lässt der Regen noch nach?

Auf Sonne und schwüle 30 Grad folgen Regenschauer und ein Temperatursturz: Der Norden erlebt derzeit einen wahren Achterbahnsommer. Nach einem regenreichen Wochenende sind sonnige Aussichten weiterhin rar – Ausnahmen gibt es trotzdem.

Am Sonntag sollte der Regenschirm nicht vergessen werden: Dicke Wolken hängen über Hamburg und Schleswig-Holstein und sorgen bei 22 Grad immer wieder für kurze Schauer. Nachmittags lässt der Regen dann aber langsam nach und es kühlt sich für die Nacht auf 10 bis 13 Grad runter.

Nach verregnetem Wochenende: Neue Woche startet freundlicher

Nach einem grauen Wochenende startet die neue Woche recht freundlich: Zwar ziehen am Montag auch wieder mehr Wolken auf, aber die Sonne kann sich häufig durchkämpfen. Es bleibt weitestgehend trocken bei 23 Grad in Hamburg. Auch die Nacht zum Dienstag bleibt regenlos und klar, bei zehn bis 14 Grad.

Ähnlich freundlich geht es am Dienstag weiter. Einzig an der Nordsee ziehen am Nachmittag Wolken auf, die für den Abend Regen im Gepäck haben. Die Temperaturen klettern etwas nach oben: 26 Grad werden in Hamburg erwartet, bis zu 22 Grad auf den Nordseeinseln. Ungemütlich wird es aber in der Nacht: Ein Regenschauer zieht Richtung Südost über den Norden. Gerade an der Westküste kann es dann vorübergehend stürmisch werden.

Die Nacht war ein kleiner Vorgeschmack auf den Mittwoch: Graue Wolken hängen am Himmel, einzelne Schauer und sogar Gewitter sind möglich. Mit 22 Grad in Hamburg und Lübeck wird es wieder kühler. Und auch der Wind dreht vor allem an der Nordsee noch einmal auf. „Da auch mittelfristig kein stabiles Hoch in Sicht ist, bleibt den Bundesbürgern der teils unbeständige Achterbahnsommer erhalten“, erklärt Lars Kirchhübel, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). (mwi)