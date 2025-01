Wie gut ist sind Ämter in Eimsbüttel für ihre Bürger erreichbar? Diese Frage beschäftigt zurzeit die Bezirkspolitik. Auslöser sind Aufsteller an mehreren Standorten, die Kundenbesuch abwimmeln. Die Linksfraktion hatte in der Sache eine Anfrage gestellt – und sieht sich durch die Antwort der Behörde getäuscht. Es ist nicht das erste Mal, dass das Bezirksamt mit mangelnder Bürgernähe von sich reden macht.