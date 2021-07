Absage!: Warum der Schlagermove in Hamburg endgültig ausfällt

Bittere Neuigkeiten für alle Schlager-Fans! Eigentlich wurde der Schlagermove wegen der Corona-Krise auf den 5. September verlegt – jetzt wurde das „Festival der Liebe“ komplett für dieses Jahr abgesagt.

Grund dafür ist, dass sich Bund und Länder am Mittwoch darauf geeinigt haben, Großveranstaltungen noch bis mindestens Ende Oktober zu verbieten. Das betrifft damit auch den Ausweichtermin der Schlagermove-Veranstalter im September.

Schlagermove 2020 in Hamburg fällt aus

„Wir hätten mit dem Schlagermove Anfang September sehr gern ein Zeichen für Lebensfreude, Toleranz und Gemeinschaft gesetzt. Daher ist es sehr bedauerlich, dass wir den Schlagermove jetzt komplett absagen müssen. Dabei denken wir nicht nur an die vielen Schlager-Fans, sondern auch an den immensen wirtschaftlichen Schaden aller Gewerke, die zum Gelingen einer Veranstaltung beitragen, der vielen gastronomischen Betriebe auf St. Pauli und der Hotellerie in Hamburg“, sagt Frank Klingner, Geschäftsführer der veranstaltenden Hossa-Hossa GmbH.

Zum ersten Mal seit 1997 wird damit die große Schlager-Party ausfallen. Der nächste Schlagermove soll nun laut den Veranstaltern am 2. und 3. Juli 2021 gefeiert werden.