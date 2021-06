Abriss droht: Historisches Backstein-Fachwerk muss ödem Neubau weichen

Rahlstedt –

In unserer schönen und immer noch so reichen Heimatstadt sind sie eine akut gefährdete Spezies: Alte Häuser. Kaum ein Monat vergeht, in dem nicht ein Altbau abgerissen wird. Die aktuellen Immobilienpreise sind für Investoren einfach zu verlockend. So entstehen anstelle der einzelnen Anwesen mit Charme meist Mehrfamilienhäuser aus der Retorte. Eines gleicht dem anderen, und immer mehr Straßen verlieren so langsam, aber sicher ihr Gesicht. Selbst Objekte, die denkmalwürdig sind, fallen der Abrissbirne zum Opfer. Die MOPO hat sich in Hamburg umgesehen. Heute: Ein Fachwerk mit Backstein in Rahlstedt, das einem Neubau weichen muss.

Gleich neben der Gründerzeitvilla links befindet sich an der Scharbeutzer Straße dieses interessante Einzelhaus. Fachwerk mit Backstein – irgendwie hat das Haus was. Auf dem Giebel steht die Jahreszahl 1909 und auf Latein: „Gott allein sei Ehre“.

Doch die Tage des individuellen Gebäudes sind gezählt. Es ist teilweise entkernt. Nachbarn erzählen uns, der Abriss sei schon geplant. Ein Bauträger, der gleich um die Ecke ziemlich öde Mehrfamilienhäuser errichtet hat, will sich auch auf diesem Grundstück breitmachen.