Abi-Chaos in Hamburg: Behörde schickt fehlerhafte Aufgaben! Schüler stinksauer

Mitten in der Biologie-Abitur-Prüfung hieß es: Die Aufgabenstellungen sind teilweise falsch. Das Material passte nicht zur Fragestellung und umgekehrt. Die Hamburger Schulbehörde schickte korrigierte Bögen, doch die waren wieder falsch! Die Schüler sind stinksauer – und haben jetzt sogar eine Petition gestartet.

Ein Schüler berichtete der MOPO, dass die von ihm gewählten zwei Klausurbereiche Genetik und Evolution fehlerhaft waren. Andere berichten, dass auch im dritten Bereich der Ökologie Angaben für Berechnungen fehlten. Allerdings fielen diese Fehler erst nach drei der fünfeinhalb Bearbeitungsstunden auf. Da es sich um ein zentrales Abitur handelt, ist das Problem an allen Hamburger Schulen aufgetreten.

Chaos bei den Bio-Abi: Behörde schickt zwei Mal falsche Bögen

Die Schulbehörde schickte die vermeintlichen Korrekturen, doch auch diese seien wieder falsch gewesen: Wo vorher die Aufgabe nicht zum Material passte, passte jetzt das Material nicht mehr zur Aufgabe. Die Behörde musste einige Bögen erneut austauschen.

Das könnte Sie auch interessieren: Tests, Infektionen, Öffnungen – Wie geht es weiter an Hamburgs Schulen?

Mit der zweiten Korrektur kam dann der Hinweis, dass die Schüler aufgrund der Panne entweder die Möglichkeit hätten, 30 Minuten länger die Klausur zu schreiben oder einen Nachschreibetermin nach den Mai-Ferien in Anspruch nehmen können.

Schulbehörde will Nachteile so gering wie möglich halten

In einem Statement bedauert die Schulbehörde sehr, dass es zu solch gravierenden Fehlern gekommen sei, so Sprecher Peter Albrecht. Derzeit würden sie prüfen, wie es zu diesem Fehler kommen konnte. „Gleichzeitig arbeiten wir mit Hochdruck an einer Regelung, um hier für die betroffenen Schülerinnen und Schüler Nachteile so gering wie möglich zu halten oder ganz zu vermeiden“, so Albrecht weiter. Die Schulen würden die Prüflinge kurzfristig informieren.

Und die Schüler? Sie sind empört, dass es zu einem solchen Chaos kommen konnte. Jetzt haben sie eine Petition für die „Notenanpassung des Biologie Abiturs 2021 in Hamburg“ ins Leben gerufen.