Viele, die in Hamburg in der Migranten- und Flüchtlingsszene unterwegs sind, kennen Sylvaina G. Gerade in der Politik genießt die Präsidentin des „Interkulturellen Migranten-Integrations-Centers“ (IMIC) hohes Ansehen – bis vor Kurzem gehörte sie sogar dem Integrationsbeirat des Bezirks Wandsbek an. Daher schlug die Nachricht, dass der 62-Jährigen Untreue und versuchter Betrug vorgeworfen werden, wie eine Bombe ein. Während Sylvaina G. weiter ihre Unschuld beteuert, erhebt der 32-jährige Samuel O. schwere Vorwürfe gegen die Frau, die jahrelang seine rechtliche Betreuerin war.