Der Bundesvorstand der Grünen Jugend ist mit einem Riesenknall aus der Partei ausgetreten, die Vorstände der Grünen Jugend Niedersachsen und Bayern sind am nächsten Tag gefolgt. Die Richtung, in die Ober-Realo Robert Habeck die Parteiführt, ist den jungen Kadern viel zu mittig, zu wenig links. Wie wird sich der grüne Nachwuchs in Hamburg entscheiden? Gehen oder bleiben? Derzeit gibt die junge Führungscrew ihrem Umfeld Rätsel auf. Was ist da los?