Einer der zur Zeit gefragtesten Urban-Art-Künstler hat jetzt eine Hamburger S-Bahn-Station gestaltet und den öden grauen Betoneingang plus düsterem Tunnel in einen Gute-Laune-Hingucker verwandelt. Der Sprayer heißt 1010 (TenTen gesprochen). Er hat schon Löcher auf der Stadtautobahn von Paris hinterlassen und den Energiebunker in Ottensen verschönert.