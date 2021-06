Aber nur für zehn Jahre: Hamburg hat plötzlich ein neues Cruise Terminal

Heimlich, still und leise ist in Hamburg ein neues Cruise Terminal entstanden: Das Cruise Center Baakenhöft steht auf einem Neubau im Baakenhafen und soll künftig das Terminal in der Hafencity ersetzen. Schon bald soll es mit der Kreuzfahrtabfertigung losgehen.

Größtenteils unbemerkt von der Öffentlichkeit wurde das Terminal für 2,8 Millionen Euro inklusive Planungskosten erbaut. Schon zum Hafengeburtstag am 8. Mai sollte eigentlich das erste Schiff anlegen, so Susanne Bühler, Sprecherin der Hafencity Hamburg GmbH.

Doch das fällt nun erst einmal ins Wasser: Aufgrund der aktuellen Corona-Krise ging dieser Plan nicht auf. „Wann das erste Schiff nun realistischer Weise kommt, ist vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu sagen“, so die Pressesprecherin gegenüber der MOPO.

Zu welchem Zeitpunkt das alte Terminal außer Betrieb sein wird und wann am neuen Cruise Terminal Braakenhöft die ersten Schiffe einlaufen werden ist also noch unklar. Wenn es soweit ist, sollen aber bis zu 1.500 Passagiere im Baakenhafen abgefertigt werden können. Dort wo jetzt noch das Kreuzfahrtterminal Hafen-City von der AIDAmar genutzt wird, soll künftig ein Einkaufszentrum entstehen.

Cruise Center Baakenhöft: Nur eine Übergangslösung

Doch Landstrom hat das neue Terminal nicht – der Grund: „Da es sich lediglich um ein temporäres Terminal für die Dauer von zehn Jahren handelt, ist Landstrom nicht vorgesehen“. Doch laut Bühler solle dann das endgültige Gebäude im südlichen Überseequartier einen Landstrom-Anschluss haben. (se)