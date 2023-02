Es ist der Traum vieler Menschen: Einmal in einem Camper aufwachen und die Sonne auf dem Meer glitzern sehen. Die neuen Highlights und Trends rund um Wohnmobil und Campinganhänger stellt die Messe „Reisen & Caravaning“ in den Hamburger Messehallen vor. Die Branche erlebt einen beispiellosen Boom. Doch was kostet der Traum vom Camper derzeit? Welche Modelle sind im Trend? Und welche Alternativen gibt es noch?