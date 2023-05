Noch bis in die 1950er Jahre hielten Dampfzüge nach Berlin und Lübeck am Bahnhof Berliner Tor – inzwischen wird dieser nur noch von Hamburgs U- und S-Bahnen angefahren. Geht es nach der Politik, soll sich das aber in Zukunft wieder ändern, um den aus allen Nähten platzenden Hauptbahnhof zu entlasten. Möglich wäre es – aber unter welchen Bedingungen und vor allem: ab wann?