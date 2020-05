Ab Mittwoch!: E-Scooter-Verleiher kehrt nach Hamburg zurück

Hamburg wird wieder mobiler! Nachdem die vergangenen Wochen voll und ganz von der Corona-Krise geprägt waren, wird das öffentliche Leben durch die kürzlich beschlossenen Lockerungen wieder hochgefahren. Apropos fahren: Das kann man nun auch wieder mit den E-Scootern vom Verleiher Voi, der ab Mittwoch seine komplette Flotte in Hamburg reaktiviert.

„Menschen werden auch in Zukunft aus Vorsicht weniger lange Strecken zurücklegen – um das Ansteckungsrisiko zu minimieren wollen sie außerdem zügig und am besten an der frischen Luft unterwegs sein”, erklärt Claus Unterkircher, Geschäftsführer des schwedischen E-Scooterverleihers. Die Roller werden nach einem überarbeiteten Verteilungsmodell aufgestellt, heißt es in der Pressemitteilung des Verleihers. So sollen zusätzliche Fahrzeuge in Stadtteilzentren und weiter außerhalb gelegenen Bezirken wie Harburg, Bergedorf, Berne und Poppenbüttel zur Verfügung stehen.

E-Scooter kehren nach Hamburg zurück: Mobilität mit Abstand

„Viele Menschen haben sich an den neuen Status Quo gewöhnt und da Spazierengehen eine der wenigen sicheren Freizeitbeschäftigungen war, ist das Interesse an Fortbewegung an der freien Luft gestiegen”, sagt Unterkircher. „Wir wollen die Menschen und Städte dabei unterstützen, den reduzierten Autoverkehr beizubehalten.” Daher werde zum Neustart ein Vielfahrerrabatt eingeführt, durch den die Kunden bis zu 100 Prozent Nachlass auf die Startgebühr bekommen könnten.



Das könnte Sie auch interessieren: Corona in Hamburg: Alle Infos in unserem Newsticker

Um die Sicherheit der Nutzer zu garantieren, desinfiziere Voi die E-Scooter alle zwei bis drei Fahrten sowie bei allen Wartungs-, Auflade- und Umparkvorgängen, ließ das Unternehmen verlauten. Zudem hätten alle im operativen Geschäft tätigen Mitarbeiter zusätzliche Schulungen betreffend Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen erhalten. Auch umfasse das Konzept spezielle Schutzkleidung und ein neu eingeführtes Sicherheitsprotokoll.

E-Roller trotz Corona: Neue Desinfektions- und Hygienemaßnahmen

Beim Fahren auf dem E-Scooter empfiehlt Voi seinen Nutzern zudem ebenfalls, Handschuhe zu tragen und sich beim Warten an der Ampel auf keinen Fall mit der Hand an Ampelmasten oder Ähnlichem abzustützen. Auch sollte man Freunde und Bekannte laut Voi statt mit einem Handschlag aktuell besser mit einem Lächeln begrüßen. (alu)