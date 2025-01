A7: Notfallmaßnahme! Es wird eng vor dem Elbtunnel

Ein plötzlich aufgetretener Fahrbahnschaden auf der A7 in Hamburg muss laut Autobahn GmbH sofort behoben werden. Dafür müssen mehrere Spuren und eine Ausfahrt gesperrt werden.

Die Arbeiten auf der A7 kurz vor dem Elbtunnel werden am Wochenende für Staus sorgen: Wie die Autobahn GmbH am Donnerstag mitteilt, muss der Schaden im Rahmen einer sogenannten Notfallmaßnahme sofort behoben werden.

A7: Staugefahr am Samstag wegen Notfallmaßnahme

Die Behebung des Schadens soll am Samstag beginnen und noch am selben Tag abgeschlossen werden. Das ist geplant: Ab 5 Uhr morgens werden die Ausfahrt Othmarschen sowie alle bis auf eine Fahrspur in Richtung Süden gesperrt. Ab etwa 14 Uhr rechnet man damit, eine zweite Spur freigeben zu können, bevor gegen 20 Uhr die Arbeiten beendet werden sollen.

Die Ausfahrt Othmarschen soll bereits ab dem frühen Nachmittag wieder zur Verfügung stehen, vorher kann alternativ die Ausfahrt Bahrenfeld benutzt werden. Der Verkehr in Richtung Norden ist nicht von den Arbeiten betroffen.