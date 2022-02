A7, Demos, HSV: Hamburg droht großes Stau-Wochenende

Am Wochenende erwartet die Hamburger eine ganze Menge Stau: Auf der A7 ist eine Vollsperrung geplant, außerdem sind am Samstag vier Demonstrationen mit insgesamt 7000 Teilnehmern an der Binnenalster angemeldet. Nicht zuletzt das Nordderby HSV gegen Werder: Insgesamt rechnet man mit 5000 Autos mehr auf den Straßen.

Eigentlich sollte die Vollsperrung der A7 bereits am vergangenen Wochenende stattfinden, aufgrund des Unwetters mussten die Bauarbeiten allerdings verschoben werden. Wegen Bauarbeiten südlich des Elbtunnels wird die Autobahn nun von Freitagabend 22 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Volkspark und Heimfeld gesperrt.

Nordderby: Volksparkstadion wird von aus Süden nur schwer zu erreichen sein

Wie die Polizei mitteilte, wird das Volksparkstadion für die Fans daher aus Richtung Süden nur mit Bussen und Bahnen oder über die Ausweichstrecke über die Elbbrücken zu erreichen sein, welche allerdings aller Voraussicht nach überlastet sein werde.

Für Stau in der Innenstadt werden am Samstagnachmittag außerdem Gegner von Corona-Maßnahmen sorgen. Sternförmig wollen die Demonstranten aus Harvestehude, St. Georg, St. Pauli und der Uhlenhorst zur Binnenalster ziehen. Anschließend wolle man sich rund um das Gewässer versammeln, unter anderem auf der Lombardsbrücke. Wer in diese Richtung muss, sollte laut Polizei am besten die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, alle anderen den Bereich weiträumig umfahren. (ab)