Für 31 Stunden: A7 in Hamburg wird schon wieder voll gesperrt

Die nächste schlechte Nachricht für alle Pendler, die regelmäßig die A7 nutzen müssen. Nach der Hiobsbotschaft, dass die Auffahrt Bahrenfeld jahrelang gesperrt wird, kommt nun die nächste Einschränkung: Anfang Dezember ist die nächste, große Vollsperrung geplant.

Die A7 wird von Freitag, den 6. Dezember um 22 Uhr bis Sonntag, den 8. Dezember um 5 Uhr zwischen den Auffahrten Stellingen und Heimfeld in beide Richtungen voll gesperrt, wie die zuständige Autobahn GmbH Nord mitteilte.

Die dazwischenliegenden Auffahrten Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen und Waltershof sind von der Sperrung ebenfalls betroffen. Sie werden am Freitag bereits ab 21 Uhr nach und nach geschlossen, erklärte die Autobahn GmbH weiter.

A7-Vollsperrung vom 6. bis 8. Dezember – das sind die Umleitungen

Es wird eine großräumige Umleitung über die A1, A21 und B205 empfohlen: Aus Süden kommend ab dem Buchholzer Dreieck (43)/Horster Dreieck (40) über das Maschener Kreuz (39) weiter auf der A1. Aus Norden kommend ab der AS Neumünster-Süd (15) auf die B205. Großraum- und Schwerlasttransporte müssen die A7-Vollsperrung weiträumig umfahren, da eine Durchfahrt in beiden Fahrtrichtungen nicht möglich ist.

Der Grund sind Arbeiten an der sogenannten Hochstraße Elbmarsch (K20) südlich des Elbtunnels. Hier wird die A7 nach und nach von sechs auf acht Fahrstreifen nach innen ausgebaut. Hierfür müssen entlang der Fahrbahn neue Verkehrszeichenbrücken angebracht werden, an denen später die Beschilderungen hängen werden. Seit dem Frühjahr 2024 läuft der Verkehr bereits über den neuen Überbau in Richtung Nord. (zc)