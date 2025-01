A7-Bauarbeiten: Hier müssen Autofahrer kommende Woche aufpassen

Autofahrer aufgepasst: Kommende Woche sind für einige Tage Arbeiten an der Anschlussstelle in Bahrenfeld geplant. In der Zeit muss auf Umleitungen ausgewichen werden.

Von Dienstag (21. Januar) um 7 Uhr bis Freitag (24. Januar) um 17 Uhr wird an der A7-Anschlussstelle Bahrenfeld an der Entwässerungsanlage gearbeitet. Langfristig soll das die Streckenentwässerung im Bereich der Anschlussstelle verbessern, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Kurzfristig bedeutet das aber einige Einschränkungen für Autofahrer.

A7: Arbeiten sorgen für Sperrungen

So ist der Osdorfer Weg stadtauswärts in Richtung Wedel in der Zeit nur einspurig befahrbar. Außerdem wird die Spur für Linksabbieger zur Auffahrtsrampe A7 Richtung Süden/Hannover an der Anschlussstelle in Bahrenfeld gesperrt.

Autofahrer auf der Autobahn sollen in der Zeit der Umleitung U29 über die Anschlussstelle Volksdorf folgen. Für Anlieger ist die Umleitung U5 über die Bahrenfelder Chaussee und Ebertallee eingerichtet. (mp)